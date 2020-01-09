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Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/DHA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 15:15,Son Güncelleme:/

Kandıra’da baraj doldu, kapaklar açıldı

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Kandıra’da baraj doldu, kapaklar açıldı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesindeki Namazgah Barajı'nda göletin suyla dolması üzerine kapaklar açılarak, su tahliyesine başlandı.

Kandıra Çakırcaali Mahallesi'nde bulunan 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı'nda önceki gün su seviyesi yüzde 90 seviyesine ulaştı. Baraj havzasının dolması üzerine, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek olası yoğun yağışa karşı önlem alındı.  Baraj kapakları dün açılarak, su tahliyesine başlandı. Tahliye ile barajdaki su seviyesi bugün 17 milyon 380 bin metreküple yüzde 77 oranına düştü.

İstanbulun barajlarında doluluk oranı yüzde 50yi aştı
İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 50'yi aştı


Kandıra’da baraj doldu, kapaklar açıldı


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