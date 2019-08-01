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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Beyza Nur GÜLER-Onur MERİÇ/İSTANBUL (DHA)
01.08.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Kandilli'den her bölge için uyarı geldi: '45 dereceleri görecek'

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Kandilli'den her bölge için uyarı geldi: '45 dereceleri görecek'

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, “Kuzey’den bir serin hava dalgası gelirse ki gözüküyor, Ağustos ayında Karadeniz ve Marmara’da kuvvetli yağışlar, süper hücre oluşumu, kuvvetli dolu yağışı oluşumu, hortum oluşumu riskleri bulunuyor'' dedi. Tek, daha çok Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege’de sıcaklık değerlerinin 40 derecelerin üzerine çıkacağını söyledi.

Adil Tek, “Avrupa böyle sıcak hava dalgalarıyla çok sık karşılaşmıyor. Özellikle Avrupa’nın batı kesimlerinde yani Portekiz, İspanya, İtalya, İngiltere, Fransa , Almanya’ya kadar uzandı bu sistem. Lüksemburg , Hollanda ve Belçika da yine bu sistemin etkisinde kaldı. Özellikle Afrika üzerinden sokulan sıcak hava dalgası buraları etkilemişti. Ama Avrupa’da sıcak hava devam ederken bizim ülkemizde biraz daha serin hava vardı. Bu durum tam tersi oluyor aslında. Avrupa çok sıcaksa, bizde daha serin havalar. Ülkemize sıcak hava geldiğinde Avrupa biraz daha serinlemiş oluyor. Bu bir meteorolojik yapı. Özellikle alçak basınç ve yüksek basınç alanlarının yerleri bu durumu belirliyor. Sıcak hava dalgasının ne tarafa doğru transfer olacağını bize gösteriyor. Bu sıcak hava dalgası geçtiğimiz haftadan bugünlere doğru etkisini kaybetti. Avrupa için biraz daha mevsim normallerine dönmüş durumda diyebiliriz. Önümüzdeki haftadan itibaren de, bu haftayla birlikte bizim ülkemizde sıcak hava dalgası etkisini gösteriyor.” dedi.

“GÜNEYDOĞU ANADOLU 45 DERECELERİ GÖRECEK”

Daha çok Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege’de sıcaklık değerlerinin 40 derecelerin üzerine çıkacağını ifade eden Tek, “Bu sıcaklık değerleri Güneydoğu Anadolu’da 45 dereceler olacak. Antalya, Adana, Mersin çevrelerinde yine 40, 41, 42 dereceler rahatlıkla görülebilir. Ege’de özellikle Aydın çevresi 44-45 derecelere kadar da çıkıyor. İlerleyen günlerde her gün olmasa da bazı günlerde Marmara'nın Batısında özellikle Edirne ve Tekirdağ 40 derecelere ulaşacak değerleri görecek.” şeklinde konuştu.

“YALITIMI OLMAYAN BİNALAR SICAK HAVAYI EVİN İÇİNE KUSACAK”

Üç büyük şehir İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da bu sıcak hava dalgasından etkileneceğini dile getiren Tek, “Sıcaklık değerlerinde yaklaşık bir 3-4 derecelik artış gözlemlenecek. Bu sıcak hava yaklaşık 10 gün kadar sürüyor. Tabii beraberinde nem değerleri de yükseliyor. Özellikle kıyı şeridindeki bölgelerde, İstanbul ile birlikte hava sıcaklığının yanı sıra nem değerleri yükseleceği için bunaltıcılık artacak. Yani hissedilen sıcaklık değerleri İstanbul’da 37-38 derecelere kadar çıkmış olacak. Özellikle Kuzeyli rüzgarların olmadığı bölgelerde, daha kapalı alanlarda yani sokak araları diyebiliriz. Büyük şehiriz... Bazı bölgelerde rüzgar sirkülasyonu çok yüksek olmuyor. Oralarda 37-38 dereceler görülecek. Yalıtım olmayan binalarda gece binalar sıcak havayı evin içine kusmaya başlayacak ki bu da bunaltıcılığı daha da arttırmış olacak” ifadelerini kullandı.

Kandilliden her bölge için uyarı geldi: 45 dereceleri görecek

KARADENİZ VE MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ, DOLU, SÜPER HÜCRE OLUŞUMU RİSKİ VAR”

Tek, “Ağustos ile birlikte Basra’dan gelen bir sistem var. Bunun etkisinden dolayı özellikle Karadeniz’de, İstanbul ile birlikte kıyı bölgelerde nem değerleri çok yükseliyor. Eskiler söylerler zaten, 'Ağustos ayı çürük ayıdır. Ağustos ayında tarhana yapılmaz. Yaparsanız bozulur' Onun için Eylül-Ekimi beklemeniz gerekiyor. Eylül-Ekim aylarında Basra’nın etkisi azaldığından dolayı nem oranı biraz daha düşecek.” dedi.

Kandilliden her bölge için uyarı geldi: 45 dereceleri görecek

2019’un Haziran ve Temmuz aylarının mevsim normalleri ve altı değerlerde geçtiğini ifade eden Tek, “Temmuz’da özellikle geçtiğimiz hafta kuzeyden gelen serin havalar vardı ki, o serin havalar yüksek deniz suyu sıcaklıklarından ve nemden dolayı kuvvetli yağışlar meydana getirdi. Örneğin Trabzon Araklı’da oluşan seller, yine Düzce’de meydana gelen sel felaketleri, bu kuzeyden gelen serin hava ve yükselen deniz suyu sıcaklıkları dolayısıyla yaşandı. Ağustos ayında bu hafta her ne kadar sıcak görünse de, iklim modelleri sonuçlarına göre Ağustos’un Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz’de mevsim normallerini altında geçeceği görünüyor. Bu da yine bir sel felaketi olasılığını artırıyor. Yani kuvvetli yağışlar olma olasılığını artırıyor. Deniz suyu sıcaklıkları önemli burada. Deniz suyu sıcaklıkları Akdeniz’de 28-29 derecelere kadar çıktı. Karadeniz’de de 23-25 derece arasında değişiyor. Bu sıcaklık değerlerinin altında gelen bir hava parseli, kuvvetli yağışları, fırtınaları, kuvvetli çekirdekleri, süper hücre tarzı yapılanmaları oluşturuyor. Kuzey’den böyle bir serin hava gelirse ki gözüküyor, Ağustos için Karadeniz ve Marmara’da hücre oluşumu, kuvvetli dolu yağışı oluşumu, hortum oluşumu riskleri bulunuyor'' şeklinde konuştu.

Kandilliden her bölge için uyarı geldi: 45 dereceleri görecek

İstanbul Boğazı'nda balık tutan Adil Aydın, dolu beklentisiyle ilgili olarak “İklimler artık çok değişti. Yani yazı yaz gibi, kışı kış gibi yaşamıyoruz. Geçen doludan aracımın camında hala ufak çatlaklar var. Diğer araçlarımda da hasarlar oluştu. Yani büyük bir zarar. Önlem olarak ya kapalı otoparklara çekeceğiz ya da evlerimizin otoparkına. Ama yolda yakalandığımız an, bittiğimiz an. Bir önlemi yok.” dedi.

Salih Düzenli ise, otomobilini doludan nasıl koruyacağını “Arabamı halı ile falan ne varsa onunla üstünü kapatıyorum. O şekilde önlem alıyoruz. Garaj olmadığı için binada, mecburen öyle yapıyorum.” diyerek anlattı.

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