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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL (DHA)
20.12.2018 - 11:01, Son Güncelleme:

Kandilli'den deprem açıklaması geldi

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Kandilli'den deprem açıklaması geldi

BOĞAZİÇİ ÜniversitesiKandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden Yalova Çınarcık'ta meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi: "Saat 09.34’de, aletsel büyüklüğü 4.5 olan hafif şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 5 km civarında olup, sığ odaklı bir depremdir. Deprem özellikle Esenköy, Yalova ve İstanbul’da hissedilmiştir.

Yalova il sınırlarının tamamı genelde Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun, kısmen de Batı Anadolu açılma rejiminin etkisi altındadır. Yalova ili Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kuzeyden ve güneyden geçen kolları ili çevirmektedir. Bu yüzden bölgede çok miktarda irili ufaklı diri fay parçası bulunmaktadır. MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da görüleceği gibi, il sınırları içerisinden Altınova, Yalova, Esenköy ve Orhangazi Fayı geçmektedir"

"DEPREME DAYANIKLI BİNALARDA OTURULMALI"

"Marmara Denizi ve İzmit Körfezi içerisinden geçen Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Adalar, Çınarcık, Karamürsel, Gölcük, Darıca fay parçaları ve Gemlik Körfezi’nden geçen Gemlik ve Gençali Fayları bölgedeki önemli tektonik yapılardır. Genelde ana yapıların doğrultuları Doğu -Batı ve Kuzey Batı -Güney Doğu gidişlidir. Merkezimiz tarafından yapılan hızlı fay düzlemi çözümü depremin normal faylanma ile meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Fay düzleminin doğrultusu genel olarak Kuze Batı -Güney Doğu gidişli fay parçasının depreme neden olduğunu ortaya koymaktadır. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bölgenin deprem riskinin yüksek olduğu bilincinde olarak, depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşaa edilmiş olmasına dikkat etmeleri depreme karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır"

Son dakika… Yalovada deprem İstanbulda da hissedildi...
Son dakika… Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi...
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