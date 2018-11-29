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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Tansu Edip GÖKBUDAK/Harun UYANIK/DHA
29.11.2018 - 16:20, Son Güncelleme:

Kandilli Rasathanesi merak edilen soruyu cevapladı! Bu kış nasıl geçecek?

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul'da bu yıl kış aylarının ılık geçeceğini söyledi. Adil Tek Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini kaydederek, “Bu durum kar yağışı ihtimalinin çok az olduğunu gösteriyor. İstanbul ile birlikte Türkiye'nin batı bölgeleri ılık ve yağışlı bir kış geçirecek" dedi.

İstanbul'da son günlerde meydana gelen yoğun yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, bu yıl İstanbul'da kuraklık sorunu olmayacağını, fakat kar yağışı ihtimalinin de çok düşük olduğunu söyledi.

MEVSİM NORMALİNİN ÜZERİNDE

Adil Tek, inceledikleri verilere göre bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde olduğunu söyleyerek, “Ocak, Şubat ve Mart ayı en soğuk aylardır. Fakat bu aylarda sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olması yağışların daha çok yağmur şeklinde olacağını gösteriyor. Orta Akdeniz'den gelecek olan yağışlı sistemler daha fazla olacak" dedi.

ANTALYA'YA SEL UYARISI

Adil Tek yağışların İstanbul'da bugün de devam edeceğini söyleyerek, “İstanbul'la birlikte Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'de devam eden yağışlar var. Yağışlı sistem yurdun orta ve doğu kesimlerine kayacak. Gece saatlerinde Akdeniz ve Antalya'da kuvvetli yağışlar olacak. Buralar için sel ve su baskınları riski devam ediyor" diye konuştu.

EN SOĞUK BÖLGE MARMARA

İstanbul ve Marmara'da hafta sonundan itibaren yağışların etkisini tamamen kaybedeceğini belirten Adil Tek, “Aslında yurt genelinde en soğuk bölge Marmara Bölgesi. Gün içerisinde İstanbul'da sıcaklıklar 5 derecelere kadar düştü. Önceki günlere kıyasladığımızda bu 10 derecelik bir düşüşe karşılık geliyor. Hava yavaş yavaş Marmara ile birlikte bölgeyi terk etmeye başlayacak. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar tamamen yükselmeye başlayacak. Sisli ve puslu günler bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

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