Kandilli niye uyarmadı

BUNUN nedeninin araştırılmasını ve açıklanmasını isteyen Dr. Oğuz Gündoğdu, şunları söyledi:

“Çünkü; orası Kuzey Anadolu fayına yakın bir yer. İyi bilinen bir yer. İlk günler anormallikler gösterdi. Ancak, birkaç artçı ardından normale döndü. Bu beklenen deprem değildi. 5.8 büyüklüğündeki Silivri depremi hasar verdi. Yapısal bakımdan kötü durumda olduğumuz ortaya çıktı. Ne kadar hazırlıksız olduğumuz görüldü.

NE OLDUYSA BİR ŞEYLER OLDU

Kandilli’nin aldığı erken uyarı anlamında sismograflar koydular. Bunlar güya sinyali 7-8 saniye alacak, erkenden elektrik, gazlar kesilecekti. Amaç buydu ama bir yerde bile elektrik kesilmedi. Başarısız bu sistem ama hiç kimse bunu soru haline getirmedi. Nerede kabahat var? Sinyali mi alamadılar, sinyal sisteminde arıza mı oldu? Ne olduysa; bir şeyler oldu. Telefonların işlemez hale gelmesinin dışında her şey normaldi. Ama bu kötü bir şey. Erken uyarı verilmedi, verilemedi.”