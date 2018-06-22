Kandil'in terörden temizlenmesinin asıl sonuçları ne?

Hedef Kandil. Mehmetçik derin vadilerde, tepelerde ilerliyor ama hedef sadece ana karargahı değil, bölgede terörü yok etmek.

IRAK'TA LOJİSTİK HATLARI KESİLECEK

Kandil Dağı aslında sadece ana karargah değil, bir lojistik merkezi. Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin başlıca kaynağı. Türkiye sınırına yakın Sinat-Haftanin, Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk gibi terör bölgelerinin beslendiği merkez. Yıllardır sınıra yakın bu bölgelerden Türkiye'ye yönelik saldırılar gerçekleştiriliyordu. Kandil'den gelen teröristler, mühimmat ve etkili ateş gücüyle Türkiye'ye ulaşıyordu. 8-10 gün süren bu yürüyüş sonrası teröristler sınırı geçip Mehmetçiğe saldırıyordu. İşte Kandil'e Türk bayrağının dikilmesi, teröristlerin alışılmış saldırı pratiğine de büyük darbe vuracak.

TÜRKMENLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN DE ÖNEMLİ

Kandil'in terörden arındırılması sadece Türkiye için değil, Irak ve Suriye için, özellikle bölgedeki Türkmenler için de önemli. Zira terör örgütü bölgedeki Türkmen nufüs için de tehdit konumunda. Buna en iyi örnek DEAŞ'ın saldırısı gerekçe gösterilerek PKK'lı teröristlerin Ekim 2017'de Kerkük sokaklarında çatışmaya girmesi. Bölgede halen 3, 3.5 milyon Türkmen nufüs var. Ve aynı zamanda Kerkük bölgesi, Türkiye'nin enerji güvenliği ve ihtiyacı açısından da çok önemli.









TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ ETKİSİ ARTACAK

Ayrıca Kandil Harekatı'nın başarıya ulaşması, bölgedeki tartışmalı bölgelerde Türkiye'nin elini güçlendirebilir. Harekat sonrası oluşacak karasal hakimiyet, Türkiye'nin etkisini Irak sahasında daha da arttıracak. Uzmanlar Kandil sonrası Türkiye sınırının alt bölgesinde Suriye hattında oluşan PKK varlığının da öncelikli olarak gündeme geleceğini belirtiyor. Fırat'ın Doğu'su ve Sincar'daki PKK tehditi ilk hedef olacak. Oranın da Mehmetçiğin özverisiyle bertaraf edilmesi PKK terörü şiddetinin sonu olabilir.