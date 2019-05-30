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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kandil’i ‘Bora’ vurdu

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Kandil’i ‘Bora’ vurdu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’ta Hakurk bölgesine karadan ve havadan yaptığı sınır ötesi ‘Pençe Harekâtı’nda Türkiye’nin milli balistik füzesi ‘Bora’ da ilk kez kullanıldı. 280 kilometrenin üzerinde menzile sahip ‘Bora’nın, Şemdinli-Derecik’teki birlikten Kandil’deki hedeflere gönderildiği ve nokta atışıyla tüm hedeflerin imha edildiği belirtildi.

15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

ROKETSAN’ın geliştirdiği ve ürettiği Bora füzesi, ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturuyor. 610 milimetre çapa sahip füzenin Küresel Konumlama Sistemi (KKS) Destekli Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS) mevcut. Hassas yedeklemeli tapası bulunan füze, tahrip parça tesirli 470 kilogram patlayıcı taşıyor.

Harekâtta, nokta atışı yapan, taşınabilir 105 milimetrelik dağ obüsleri de kullanıldı. Bakanlık devam eden harekatta 6 teröristin daha etkisiz hala getirildiğini duyurdu. Böylece harekatın başladığı 27 Mayıs akşam üzerinden, dün saat 14.00’e kadar olan sürede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.
Komandolar 8 bölmeli bir sığınakta bulunan el yapımı patlayıcı (EYP) malzemeleri, tuzaklı EYP’ler, roket mühimmatları ve çok miktarda yaşam malzemesini imha etti. Bunun dışında ayrıca 5 mağara ve sığınakta EYP yapımında kullanılan 400 metre kablo, binden fazla Doçka uçaksavar mermisi, 11 adet çeşitli çapta havan mühimmatı ile çok miktarda yaşam malzemesi bulundu. Bunlar da uzman komandolar tarafından imha edildi.
Bakanlık açıklamasında, “Komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerine devam etmektedir” denildi.

‘Pençe’ operasyonunda ilk kez ‘Bora’ füzesi kullanıldı
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