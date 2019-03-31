Kandil’e ‘pençe’ darbesi
Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları terör örgütü PKK’nın elebaşlarının bulunduğu değerlendirilen Kandil’deki karargâhlarını ve Hakurk, Avaşin-Basyan bölgelerinde saldırı hazırlığı içinde olan teröristleri eşzamanlı operasyon yaparak vurdu.
TÜRK Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları 9 gün aradan sonra terör örgütü PKK’nın elebaşları ve üst düzey yöneticilerinin bulunduğu değerlendirilen Kandil’deki karargâhlarına dün kapsamlı bir harekât düzenledi. Türk jetleri, Kandil’in yanı sıra Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sınır birliklerine eylem hazırlığı içinde olan teröristleri de eş zamanlı operasyon yaparak vurdu. Milli Savunma Bakanlığı, her iki harekatın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), ‘Pençe Operasyon Planı’ çerçevesinde yapıldığını açıkladı.
Edinilen bilgiye göre insana dayalı istihbarat (Humint), insansız hava araçları ve diğer yöntemlerle terör örgütü üst düzey yönetiminin Kandil’deki karargâh, barınak ve sığınak olarak kullandığı yerler arasında hareketliliği tespit edildi. Sığınak delici olarak bilinen ve hedefin içine bir vida gibi girdikten sonra patlayan milli yapım nüfuz edici bombalarla (NEB) yüklü uçaklar, belirlenmiş hedeflere nokta atışı yaptı. NEB’ler yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanmış ardışık delici harp başlığı teknolojisine sahipler. Bu bombaların yer altında gömülü sert hedefleri arasında mühimmat depoları, yer altı petrokimya depoları, sığınaklar, uçak hangarları ve komuta kontrol merkezleri ilk sırayı alıyor. NEB’ler, F4E/2020 ve F-16 tipi uçaklarına sertifiye edilmiş durumdalar. Hakurk ile Avaşin-Basyan bölgelerinde Kuzey Irak sınırları içinde üslenmiş TSK birliklerine yönelik eylem hazırlığı yapan ve Türkiye topraklarına sızmayı hedeflediği anlaşılan teröristler de dün Türk savaş uçaklarının hedefi oldu. Kandil’in vurulduğu saatlerde, Hakurk ve Avaşin-Basyan’daki teröristler eşzamanlı olarak bir başka koldan vuruldu. Her iki harekâtta da terör örgütüne ait barınak ve sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendiriliyor.
TSK ve MİT’in 9 gün önce ortak operasyonunda PKK’lı terörist elebaşı Cemil Bayık’ın yakın adamlarından olan ve İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde ‘kırmızı’ kategoride yer alan Rıza Altun ve beraberindeki teröristler vurulmuştu.
TERÖRİSTLERİN PEŞİNDEYİZ
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Fırat’ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yapılması planlanan olası harekâtın sevk ve idaresinin gerçekleştirileceği İleri Müşterek Harekât Merkezi’nin açılışını yaptı. TSK tarafından Kandil başta olmak üzere Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü elebaşılarının kullandığı karargâh ve hedeflere yönelik dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen Pençe Hava Harekâtı’na değinen Bakan Akar, “Pençe Hava Operasyon Planı ile teröristlerin peşindeyiz. Üç gün önce yapılan operasyonla bunların sözde elebaşılarına büyük zarar verildi. Devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu. (AA)
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