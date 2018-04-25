Kandil’e doğru ‘yarma’ operasyonu

TSK unsurlarının son günlerde hava desteği ile yaptığı sınır ötesinde operasyonlarda Kandil istikametine doğru bölgelere ağırlık vermesi dikkat çekiyor. Terör örgütünün ana karargâhının bulunduğu Kandil’in kuzey ve kuzeybatısındaki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde devam eden operasyonlarda, Türkiye’ye sızma girişiminde bulunmak için bahar-yaz dönemi hazırlıklarına geçen PKK’lılara ağır darbeler vurulduğu bildirildi.

105 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Avaşin-Basyan ve Hakurk’un Kandil istikametindeki bölgelerine doğru yapılan ve ‘yarma operasyonu’ olarak nitelendirilen bu harekâtlar sonucu 10 Mart’tan bu yana Kuzey Irak’ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 105 oldu. Teröristlerin barınak, sığınak ve silah mevzi olarak kullandığı 10’dan fazla hedef vurulurken, TSK’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da, teröristler tarafından bir nehir üzerinde köprü görevi görmek için kurulup kullanılan bir teleferiğin imha edildiği bildirildi. TSK dün de Kandil, Zap, ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlediği hava harekatlarında 10 hedefi imha etti.