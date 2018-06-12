Kandil'de yeni aşama

TSK’nın ağırlıklı olarak Kandil’e inen Hakurk bölgesinde yoğunlaştırdığı operasyon kapsamında içeriye tanklar sokularak daha önceden kurulmuş 11 ayrı üs bölgesine konuşlandı. Tanklar, ‘şu an için’ bir kara harekâtı değil, teröristlerin geçişlerinin tam kontrol altında tutulması için üzerlerindeki termal kameralarından yararlanılmak amacıyla bölgede.



AFRİN’DEN KUZEY IRAK’A

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, karada Hakurk ve civarında yoğunlaşan operasyonun derinliği son bir haftada 30 kilometreye kadar ulaştı. Yüksekova 3. Sınır Tümen Komutanlığı’na bağlı Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı ile 34’üncü Sınır Tugayı tarafından gerçekleştirilen harekâta, takviye güçler de gönderiliyor. Daha önce Suriye Afrin’de yapılan Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan Denizli 11. Komando Tugayı’na bağlı birlikler de bölgeye sevk edilmeye başlandı. Komandoların ve ileri uçtaki Özel Kuvvetler’in harekâtı genişletmesiyle birlikte bölgede mevcut 11 üsse yenilerinin eklenmesi bekleniyor.



TANKLAR ÜSLERDE

Komandolar, teröristlerin geçiş güzergâhlarını kontrol eden stratejik tepelerin büyük bölümüne yerleşirken, bazı mekanize tugaylara bağlı zırhlı taburlar da bölgeye sevk edildi. Bu kapsamda üzerlerinde gelişmiş gece görüş kabiliyetine sahip termal kameralar bulunan tanklar ile zırhlı muharebe araçları, üs bölgelerine konuşlandı.



Bölge üzerinde savaş uçakları keşif ve bombalama amaçlı uçuşlar yaparken, silahlı insansız hava araçları da (İHA) devreye giriyor. Ayrıca kurulmuş 11 üsse mini İHA’ların da konuşlandırıldığı öğrenildi. Böylece TSK, savaş uçakları ve İHA’larla bölge üstünde tam bir hava taarruz şemsiyesi kurmuş oldu. Güvenlik kaynakları, harekâtın birinci önceliğinin bölgeyi kontrol altına alarak, Kandil ile Türkiye arasındaki terörist geçişini engellemek olduğuna dikkat çekiyor. Kara harekatının Kandil’deki kamplara uzanmasının şu an için erken bir aşama olduğu vurgulanıyor. Kandil istikametinde bu hareketlilik yaşanırken, Çukurca bölgesinden başlatılan bir başka sınır ötesi harekâtta da komandoların 10 kilometre kadar içeri girdiği belirtildi.