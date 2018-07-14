Kandil'de terörist sayısı 1000'in altında

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 10 Mart’tan bu yana geçmiştekinden farklı olarak, ‘Terörden temizlenen yerlerde geçici üs kurma’ anlayışıyla yürüttüğü Kandil hedefli Kuzey Irak operasyonları ara vermeden devam ediyor. Özellikle son bir hafta içinde hava harekâtları yeniden yoğunlaşırken, istihbarat birimlerinin bölgeyle ilgili hazırladığı son rapor, terör örgütü PKK’nın ciddi sıkıntılar yaşamaya başladığını ortaya koyuyor.



KRİTİK EŞİK

İstihbarat birimlerinin yerel kaynaklar ve farklı yöntemlerle elde ettiği bilgiler doğrultusunda hazırladığı raporda, en çarpıcı değerlendirme terörist sayısıyla ilgili oldu. Raporda, “Harekâtlarda etkisiz hale getirilenler, örgütten kaçanlar ve örgütün kaçmaya çalışanları infaz etmesiyle bölgedeki terörist sayısının kritik eşik olan 1000’in altına düştüğü” belirtildi.



DAĞINIKLIK VAR

TSK ve diğer güvenlik kurumlarında yapılan FETÖ temizliğinin PKK’nın kendisine yönelik operasyon hazırlıklarıyla ilgili ‘içeriden bilgi almasının’ önlendiğinin dile getirildiği raporda, üst düzey teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi sonucu örgüt içerisinde ‘emir-komuta zinciri’nde ciddi boyutta dağınıklık yaşandığı vurgulandı.



AFRİN MORAL BOZDU

Afrin’e yapılan Zeytin Dalı harekâtının, Kandil’deki alt düzey teröristlerde moral bozukluğuna yol açtığı, örgüte yeni katılımların önemli ölçüde azaldığının ifade edildiği raporda, “Örgütün Afrin’de yaşadığı prestij kaybı, alt düzey kadrolarda örgütü sorgulamayı başlattı. Yerel kaynaklardan gelen bazı bilgiler, ‘Birçok alt düzey teröristin, üstten gelen emirleri dinlemediğine’ işaret ediyor. Ayrıca TSK’nın ilerleyişi ve terör örgütünden temizlenen bölgelerde tahkimatı yoğunlaştırıp geçici üs bölgeleri kurması da, alt düzey teröristlerde korkuya neden oluyor” değerlendirmesi yapıldı.



YEREL HALK TEPKİLİ

Raporda, yerel halkın da kendilerine zarar verdiği gerekçesiyle PKK’yı bölgede istemediği belirtildi. Bu doğrultuda Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) ‘Tespitler listesi’ hazırladığına vurgu yapılan raporda, Kandil, Mave ve Sidikan bölgelerindeki halk temsilcilerinin PKK’nın tutumu nedeniyle bölgenin çatışma alanına dönüşmesinden rahatsızlık duyduğunu IKDP’ye (Kürdistan Demokrat Partisi) ilettiği, bu nedenle PKK’nın bölgeden çıkarılmasını talep ettiği bildirildi.



HAVA HAREKÂTLARINA DEVAM

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarının bölgeye yönelik hava harekâtları da sürüyor. PKK kamplarının bulunduğu Kandil, Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Gara bölgelerine yönelik 9-13 Temmuz tarihleri arasında yapılan harekâtlarda 30’dan fazla hedef vurularak imha edildi. TSK’nın resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, önceki gün Zap ve Gara’ya yapılan hava harekâtında 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylece 9-13 Temmuz arasındaki harekâtlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20 oldu.