Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kandil'de terörist sayısı 1000'in altında

    Kandil'de terörist sayısı 1000'in altında

    Uğur ERGAN
    14.07.2018 - 22:11 | Son Güncelleme:

    TSK’nın Kandil’e yönelik sürdürdüğü harekâtlarla ilgili hazırlanan raporda dikkat çekici detaylar var. İstihbarat birimlerinin yerel kaynaklar ve farklı yöntemlerle elde ettiği bilgiler doğrultusunda hazırladığı raporda, ‘bölgedeki terörist sayısının kritik eşik olan 1000’in altına düştüğü’ belirtildi.

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 10 Mart’tan bu yana geçmiştekinden farklı olarak, ‘Terörden temizlenen yerlerde geçici üs kurma’ anlayışıyla yürüttüğü Kandil hedefli Kuzey Irak operasyonları ara vermeden devam ediyor. Özellikle son bir hafta içinde hava harekâtları yeniden yoğunlaşırken, istihbarat birimlerinin bölgeyle ilgili hazırladığı son rapor, terör örgütü PKK’nın ciddi sıkıntılar yaşamaya başladığını ortaya koyuyor.

    KRİTİK EŞİK
    İstihbarat birimlerinin yerel kaynaklar ve farklı yöntemlerle elde ettiği bilgiler doğrultusunda hazırladığı raporda, en çarpıcı değerlendirme terörist sayısıyla ilgili oldu. Raporda, “Harekâtlarda etkisiz hale getirilenler, örgütten kaçanlar ve örgütün kaçmaya çalışanları infaz etmesiyle bölgedeki terörist sayısının kritik eşik olan 1000’in altına düştüğü” belirtildi.

    DAĞINIKLIK VAR
    TSK ve diğer güvenlik kurumlarında yapılan FETÖ temizliğinin PKK’nın kendisine yönelik operasyon hazırlıklarıyla ilgili ‘içeriden bilgi almasının’ önlendiğinin dile getirildiği raporda, üst düzey teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi sonucu örgüt içerisinde ‘emir-komuta zinciri’nde ciddi boyutta dağınıklık yaşandığı vurgulandı.

    AFRİN MORAL BOZDU
    Afrin’e yapılan Zeytin Dalı harekâtının, Kandil’deki alt düzey teröristlerde moral bozukluğuna yol açtığı, örgüte yeni katılımların önemli ölçüde azaldığının ifade edildiği raporda, “Örgütün Afrin’de yaşadığı prestij kaybı, alt düzey kadrolarda örgütü sorgulamayı başlattı. Yerel kaynaklardan gelen bazı bilgiler, ‘Birçok alt düzey teröristin, üstten gelen emirleri dinlemediğine’ işaret ediyor. Ayrıca TSK’nın ilerleyişi ve terör örgütünden temizlenen bölgelerde tahkimatı yoğunlaştırıp geçici üs bölgeleri kurması da, alt düzey teröristlerde korkuya neden oluyor” değerlendirmesi yapıldı.

    YEREL HALK TEPKİLİ
    Raporda, yerel halkın da kendilerine zarar verdiği gerekçesiyle PKK’yı bölgede istemediği belirtildi. Bu doğrultuda Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) ‘Tespitler listesi’ hazırladığına vurgu yapılan raporda, Kandil, Mave ve Sidikan bölgelerindeki halk temsilcilerinin PKK’nın tutumu nedeniyle bölgenin çatışma alanına dönüşmesinden rahatsızlık duyduğunu IKDP’ye (Kürdistan Demokrat Partisi) ilettiği, bu nedenle PKK’nın bölgeden çıkarılmasını talep ettiği bildirildi.

    HAVA HAREKÂTLARINA DEVAM
    Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarının bölgeye yönelik hava harekâtları da sürüyor. PKK kamplarının bulunduğu Kandil, Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk ve Gara bölgelerine yönelik 9-13 Temmuz tarihleri arasında yapılan harekâtlarda 30’dan fazla hedef vurularak imha edildi. TSK’nın resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, önceki gün Zap ve Gara’ya yapılan hava harekâtında 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylece 9-13 Temmuz arasındaki harekâtlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20 oldu.

    Etiketler: Kandil Dağı , gazetehaberleri
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri