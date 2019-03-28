Kandil’de teröre kırmızı darbe

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve TSK’nın terörle kaynağında mücadele konsepti kapsamında Rıza Altun ve terör örgütü PKK’nın diğer tepe isimleri uzun süredir yakın takip altındaydı. Kuzey Irak’ın Kandil bölgesindeki teröristler MİT tarafından ‘humint’ (insana dayalı istihbarat) yöntemiyle aralıksız izlendi. Bu yöntem MİT’in, örgütün en tepe kadrolarının içine kadar girdiğinin en önemli göstergesi olurken, teröristlerin günlük yaşantılarında nelere dikkat ettikleri, alışkanlıkları, kullandıkları şifreleme ve istihbarat toplama yöntemleri ve daha birçok bilinmeyenleri tek tek belirlenerek, inceleme ve değerlendirme altına alındı. Bu hassas istihbarat sonucu Altun ve beraberindekilerin 21 Mart Nevruz günü nerede buluşacakları, hangi araca binecekleri, hangi güzergâhı kullanıp nereye gidecekleri tespit edildi.

İRAN SINIRINA YAKIN BİR BÖLGE

Altun’un, Kandil’in İran sınırına yakın bölgede bir toplantı yapacağının öğrenilmesi üzerine, operasyon hazırlıkları başladı. Bu kapsamda Altun’un kullanabileceği tüm yollar ve araçlar kontrol altına alındı. Altun’un, Mikail Özdemir ve Emrullah Dursun ile birlikte çetin arazi koşullarına uygun bir araçla Kandil’in İran sınırı yakınlarındaki Abu Bakra isimli köye gittiği ‘Bayraktar TB2’ silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile tespit edilip izlendi. 21 Mart günü öğle saatlerinde aracın gittiği metruk bir evin koordinatları Türk Hava Kuvvetleri’ne bildirildi. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16 savaş uçağı lazer güdümlü bombalarla nokta atışı yaparak evi iki kez tam isabetle vurdu. Yapılan bu operasyonda terör örgütü elebaşı kadrosundan Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş’ın etkisiz hale getirildiği, Altun’un ise ağır yaralı olduğu tespit edildi. Altun’un akıbeti bilinmiyor.

GEÇEN YIL DA SİNCAR’DA

Altun ve beraberindekilerin sözde Kandil bölge sorumlusu olan Ali Aktaş’la metruk evde buluşmaya gittikleri değerlendiriliyor. Geçen yıl 15 Ağustos’ta da TSK ve MİT tarafından, Irak’ın kuzeyindeki Sincar bölgesine düzenlenen ortak operasyonda, PKK’nın elebaşlarından ‘Mam Zeki Şengali’ kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirilmişti.

HAFIZALARI YOK EDİLDİ

Kandil’e yapılan son operasyonla ilgili güvenlik kaynakları şu değerlendirmede bulundu: “Terörle kaynağında mücadele konsepti kapsamında Türkiye kapasitesini en üst verimlilikte kullanıyor. MİT ve TSK arasındaki eşgüdüm, koordinasyon, karar alma ve operasyonel icra süreci en üst seviyede işliyor. ‘Humint’ istihbaratıyla sahadan elde edilen spesifik hedeflere nokta operasyonları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda PKK’nın liderlik kadrosuna yönelik operasyonlar devam ediyor. PKK’nın dış ilişkiler kadrosunun çökertilmesi, örgütün yıllardır geliştirdiği ve diğer kadrolara da aktardığı hafızayı ve ilişki ağını yok etti. Bu nedenle PKK’nın yeni ve güvenilir kadrolar üzerinden yeni ilişkiler tesis etmesi yıllar sürecek. Bu operasyonun, örgütün diğer üst düzey kadrolarına korku verdiğini unutmamak gerekir. Örgüt üst yönetimi kendisinin hedef alındığını biliyor. Bu nedenle daha az görünür olmaya çalışacak, Kandil’deki mağaralara çekilecekler. Bu operasyon aynı zamanda Türk devletinin kendi kaynaklarıyla geliştirdiği kapasitenin geldiği noktayı, bölgesel ve küresel güçlere de gösteriyor.”

EMRULLAH DURSUN

Terör örgütü PKK’ya 1990’lı yıllarda katılan Emrullah Dursun’un, terör amaçlı gasp ve soygundan, güvenlik güçleriyle çatışmaya girmeye kadar birçok suç kaydı bulunuyor. Bir dönem örgütün sözde ‘yürütme konseyi’nde yer alan terörist Dursun, son yıllarda ‘dış ilişkiler komitesi’nde faaliyet gösterdi.

ALİ AKTAŞ

PKK terör örgütüne 1978 yılında katılan Ali Aktaş, 2009 yılından bu yana elebaşlar arasında yer aldı. ‘Sinan Sor’ kod adıyla uzun süre Rusya ve Ermenistan’da faaliyet gösteren Ali Aktaş, Avrupa ve Rusya alanından Kandil’e para aktarım faaliyetlerini yürüttü. Irak’a 2011 yılında döndükten sonra terör örgütünün sözde gümrük sorumlusu olan Aktaş, 2014 yılında PKK’nın Mahmur sorumlusu oldu. Aynı yıl PKK terör örgütünün ‘dış ilişkiler’inde görev alan Aktaş, 2017 yılında Kandil’e çekildi ve Kandil bölgesi sorumlusu oldu.

MİKAİL ÖZDEMİR

PKK terör örgütüne 1990’da katılan Mikail Özdemir, ilk olarak kırsaldaki birimlerde faaliyet gösterdi, ardından Kandil’e geçerek PKK’nın sözde istihbarat birimlerinin kurucu kadroları arasında yer buldu. Terör örgütü PKK’nın lider kadrosundan Murat Karayılan’a bağlı olarak mali işlerden sorumlu olan Özdemir, Cemil Bayık’ın en güvendiği isimler arasında bulunuyor. Terör örgütünün sözde ‘dış ilişkiler komitesi’nde yer alan Özdemir, PKK’nın dış temaslarını koordine ediyor.

RIZA ALTUN

PKK terör örgütünün kurucu kadrosunda ve Cemil Bayık’a en yakın isimler arasında yer alan Rıza Altun, geçmişte ‘İran ve ‘Avrupa sorumlusu’ olarak görev yaptı. 2009’da Fransa ve Avusturya üzerinden Kuzey Irak’a geçtiği belirlenmişti. Terör örgütünün sözde ‘yürütme konseyi’ üyeliğinde de bulunan Altun, ‘siyasi komite ve dış ilişkiler komitesi’nde sorumlu düzeyde yer alıyor. Bölgedeki uluslararası aktörler ile temaslar gerçekleştiren terörist Altun, İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideydi. Teröristin ismi, hem İnterpol’ün aranan şahıslar listesinde hem de ABD’nin uyuşturucu kaçakçısı listesinde bulunuyor.