Kandil’de lider takımını hallettik

MÜNBİÇLİ KARDEŞLERİM GERİ DÖNÜYORLAR

“Türkiye, önce Cerablus’tan El Bab’a kadar olan kısmı sonra da Afrin’i güvenli hale getirdi. Bu bölgelere yaklaşık 200 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndü. Cerablus’a döndü şimdi Afrin’e dönmeye başladı. Şimdi Amerika ile anlaşarak Münbiç’i (Menbiç) güvenli hale getiriyoruz. Münbiçli Arap kardeşlerim de topraklarına geri dönüyorlar, dönecekler. Aynı şekilde İdlib’de oluşturduğumuz 12 gözlem noktasıyla bu bölgenin de güvenli hale gelmesi yolunda adımlar atıyoruz.

Kuzey Irak’ta bölücü örgüte yönelik operasyonlarımız sürüyor. Şu anda Kandil’e giriyoruz. İlk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık ve 10 önemli noktayı Kandil’de vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halinde Kandil’de bunların lider takımını hallettik. Bunların ardından sıra Urfa’nın yanı başındaki yerlere geliyor. Allah’ın yardımı, milletin desteğiyle buraları da teröristlerden arındırıp asli sahibi olan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz. Böylece Şanlıurfa’daki Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine dönmelerini sağlayacağız.

ONLARA TALİMAT HANGİ DAĞ BAŞINDAN GELECEK

Bölücü örgütün oyuncağı parti eskiden emirleri Kandil’den alıyordu. Şimdi de orayı başlarına yıkıyoruz. Oraya girmeye başladık. Bakalım şimdi onlara talimat hangi dağ başından gelecek. Bunların bu ülkeye zaten zerre kadar faydası olmaz. İnkar politikalarını reddettik, ret politikalarını, baskıcı politikaları ayaklarımızın altına aldık. Milletvekili diye Ankara’ya gönderdiklerinin arkasından uyuşturucu baronları çıkıyor. Silah kaçakçılığına kadar her türlü gölge var. Belediye başkanı diye getirdikleri kişiler, şehirleri çöpe, pisliğe boğmaktan başka iş yapmadılar. Allah’tan kayyum belediye başkanlarımız geldi de şehirlerimiz hizmet gördü.

Şanlıurfa’ya son 16 yılda toplamda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 43 katrilyon yatırım yaptık Şanlıurfa’ya. Bunu ne CHP’si anlar ne HDP’si anlar ne diğerleri anlar. Biz yapım ekibiyiz; onlar ise yıkım ekibi.

2 AYDA ARABA SU KAYNATTI

Mardin, turizmin merkezi; burası tarihi, burası medeniyet, burada ne istersen var, yeter ki terör olmasın. Bölücü terör örgütü vesayeti kalkınca çarşı pazar yeniden canlandı. Peki bu HDP’nin yaptığı bir şey var mı? Bunlara verilen oylar haramdır... Bir Millet Kıraathanesi Mardin’e yakışmaz mı? Ama ben ‘kek’ diyorum, bay Muharrem ‘Keklik’ anlıyor. Bu devlet güçlü, orada gençlerimize bir çay kahve, kek ikram edemeyecek kadar aciz mi bu devlet? Bay Muharrem senin projen var mı? Sen Yalova’da bir dershaneyi bile işletemedin ya? Sen bu ülkeyi nasıl yöneteceksin. Geçen gün sürçü lisan etmiş, her gün Cumaya gidiyormuş bay Muharrem. 24 Haziran’da gereken dersi veriyor muyuz? Daha 2 ayda araba su kaynattı. Ya sen Elif’i görsen Mertek zannedersin. Ben size güveniyorum, sizin üzerinden prim yapanlara, dersi sandıkta vereceksiniz.”

SURUÇ MESAJI: SUÇLULAR HESAP VERECEK

“Geçtiğimiz günlerde Suruç’ta yaşanan elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum milletvekilimize ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hadise güvenlik güçlerimiz ve savcılarımız tarafından soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkarılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecek.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suruç’ta yaşanan kavgada ağabeyi Mehmet Yıldız’ı kaybeden AK Parti milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız’a taziye ziyaretinde bulundu.