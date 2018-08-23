Kandil'de helikopter hareketliliği
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarının sürdüğü Kandil Dağı’nın eteklerinde helikopter hareketliliği yaşandı.
TSK’nın Kuzey Irak’ta bulunan Kandil Dağı’ndaki teröristlere yönelik operasyonu kararlılıkla sürüyor. Ağırlıklı olarak İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edilen terörist mevzi ve sığınaklarının F-16’larla vurulduğu operasyonlarda Mehmetçik Kandil eteklerindeki Sidekan bölgesinde de karadan ilerleyişini sürdürüyor. Karadan ve havadan operasyonun sürdüğü bölgede helikopter hareketliliği devam ediyor. 2 helikopterin bölgede devriye attığı görüldü.
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