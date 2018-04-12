Kandil simidi nasıl yapılır? Pratik kandil simidi tarifi

Kandil gecelerinin vazgeçilmez lezzeti olan kandil simidinin yapılışı ve malzemeleri, evde kendi kandil simidini yapmak ve komşularına dağıtmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Basit tarifiyle kolayca yapılabilecek olan kandil simidinin yapılışını ve malzemelerini sizler için derledik. İşte, kolay bir şekilde evde yapılabilecek kandil simidi tarifi...

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Regaip, Miraç, Berat, Mevlid kandilinin tarihleri ve anlamları değişse de misafirlere, komşulara ve dostlarımıza ikram edilen kandil simidi geleneği hiç değişmiyor. Kandil günlerinin hissettirdiği manevi duyguları komşularıyla paylaşmak isteyen vatandaşlar, bu mübarek günlerde yaptıkları bu küçük ikramla komşularını sevindirmek istiyor. İşte, mahlepli kandil simidi tarifi...

MALZEMELER

4.5 su bardağı un • 125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin • 1 çay bardağı sıvı yağ • 1 yumurta • 1,5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt • 1 paket kabartma tozu • 1 tatlı kaşığı mahlep • 1 tatlı kaşığı tuz • 2 tatlı kaşığı şeker • Yumurta • Susam

YAPILIŞI

Bir kapta ya da büyük bir kâsede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyelim. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelim ve yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında olmalı. Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim. Bu arada yumurta ve susamı kâselerde hazırlayalım. Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kâğıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Soğuyunca servis edebilirsiniz.

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Kandil gecelerinin sembollerinden olan kandil simidi için özellikle ev kadınları, simidin nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. İşte, ev kadınlarının merakla aradığı mahlepsiz kandil simidi tarifi ve yapılışı...

MALZEMELER

1 yumurta sarısı • 2 çorba kaşığı yoğurt • 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi • 1. 5 çorba kaşığı şeker • 1 tatlı kaşığı tuz • 125 gram margarin • Yarım çay bardağı sıvı yağ • 2 çay kaşığı kabartma tozu • 3 su bardağı un - Üzeri için; • 1 yumurta beyazı • Susam • Çörek otu

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz. Afiyet olsun…

KANDİL SİMİDİ KAÇ KALORİ?

Kandil simidi, içerdiği kalori ile diyet yapan vatandaşların araştırdığı konu oldu. İçerisinde yağ ve karbonhidrat açısından yüksek değerler barındıran kandil simidi, 1 adeti (70 gram) baz alındığında 334 kaloriye denk gelmektedir.