Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi malzemeleri ve tarifi

İslam alemi tarafından önemli kabul edilen mübarek geceler ve günlerde yüz yıllardan bu yana devam eden kandil simidi yapma ve dağıtma geleneği halen sürüyor. Osmanlı Devleti'nden bu yana Türk mutfak kültürünün önemli bir parçası haline gelmiş bu tarif, kolay yapımı nedeniyle de tercih sebebi oluyor. İşte özellikle kandil gecelerinin vazgeçilmez lezzeti olan kandil simidinin yapılışı ve malzemeleri...

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Kandillerin vazgeçilmez yiyeceklerinden olan mahlepli kandil simidi için özellikle ev kadınları, simidin nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. İşte ev kadınları merakla aradığı mahlepli kandil simidi tarifi, malzemeleri ve adım adım yapılışı...

Malzemeler

4.5 su bardağı un • 125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin • 1 çay bardağı sıvı yağ • 1 yumurta • 1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt • 1 paket kabartma tozu • 1 tatlı kaşığı mahlep • 1 tatlı kaşığı tuz • 2 tatlı kaşığı şeker • Yumurta • Susam

Yapılışı

Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyelim. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelim ve yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında olmalı. Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim. Bu arada yumurta ve susamı kaselerde hazırlayalım. Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Soğuyunca servis edebilirsiniz.

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Mübarek kandil günlerinin sembollerinden olan mahlepsiz kandil simidi, artık geleneksel bir hal aldı. Mübarek gecelerde mutlaka yapılan ve ev halkı ile komşulara dağıtılan mahlepsiz kandil simidi tarifi, özellikle ev kadınları tarafından araştırılıyor. İşte evde yapabileceğiniz kolay ve bir o kadar da lezzetli mahlepsiz kandil simidi tarifi...

Malzemeler

1 yumurta sarısı • 2 çorba kaşığı yoğurt • 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi • 1. 5 çorba kaşığı şeker • 1 tatlı kaşığı tuz • 125 gram margarin • Yarım çay bardağı sıvı yağ • 2 çay kaşığı kabartma tozu • 3 su bardağı un - Üzeri için; • 1 yumurta beyazı • Susam • Çörek otu

Yapılışı

Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz. Afiyet olsun…

KANDİL SİMİDİ KAÇ KALORİDİR?

Kandil simidi, içerdiği kalori ile diyet yapan vatandaşların araştırdığı konu oldu. İçerisinde yağ ve karbonhidrat açısından yüksek değerler barındıran kandil simidi, 1 adeti (70 gram) baz alındığında 334 kaloriye denk gelmektedir.