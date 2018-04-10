Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Kandil ne zaman? - 2018 kandil tarihleri

    Kandil ne zaman? - 2018 kandil tarihleri

    Hürriyet Haber
    10.04.2018 - 17:57 | Son Güncelleme:

    Kandil ne zaman sorusu Üç Aylar'a girilmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konulardan birisi haline geldi. Regaip Kandilinin idrak edilmesiyle birlikte vatandaşlar şimdi de Miraç Kandilini sorgulamaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2018 dini takvimine göre kandil günleri belli oldu. İşte, 2018 kandil tarihleri

    Regaip kandilinin idrak edilmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş diğer kandil günlerinin tarihlerini öğrenmek için araştırma yapmaya başladılar. 22 Mart 2018'de Regaip Kandili idrak edildi. 13 Nisan 2018 Cuma günü ise Miraç Kandili idrak edilecek. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ise 16 Mayıs 2018 tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi ise 10 Haziran 2018 tarihine denk gelmektedir. Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı ise 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve 17 Haziran 2018'de bayram son bulacak.

    2018 KANDİLLERİ

    22 Mart 2018 Perşembe günü Regaip Kandili.
    13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.
    30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.
    19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.
    19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

    KANDİL NE DEMEKTİR?

    Zamanın her anı değerlidir ve boşa harcanan zamanın telafisi mümkün değildir. Bu nedenle insan ömrünün her anı çok değerlidir. Ancak bazı zamanlar vardır ki onların kıymeti diğer zamanlardan daha fazladır. Regaip gecesinin içinde bulunduğu Recep ayı da bunlardan biridir. Halk dilinde "üç aylar" olarak anılan rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan manevi bir mevsime girişimizin habercisidir. Milletimizin “kandil” olarak adlandırdığı bu geceler, gönül evlerimizi aydınlatan ışıklardır.

    Tarihimizde Osmanlı padişahı II.Selim döneminde (1566-1574) camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri denilmiştir.

    Regaip kandili bilhassa 18. asırda, tekke ve zaviyelerde gösterişli törenlerle kutlanmış, tasavvuf ehli olan şairlerce bu gece için "regâibiye" denilen şiirler yazılmıştır.

    Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

    Etiketler: 2018 kandil tarihleri , kandil ne zaman , kandil günleri , miraç kandili ne zaman , SeoHaber , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri