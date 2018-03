Kandil namazı saat kaçta kılınacak? Kandil namazı nasıl kılınır?

Mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili gecesinde Müslümanlar Allah'a dualar edecek ve çeşitli ibadetler yapacak. Recep ayının ilk Perşembe gecesini Cuma'ya bağlayan gece olarak bilinen Regaip Kandili'nde nasıl ibadet edileceğini ve kandil namazının nasıl kılınacağını merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırma yapıyor. İşte bu mübarek gecede yapılacak olan ibadetler ve kılınacak namaz hakkında bilgiler...

REGAİP KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKENLER

Cuma, Arife, Bayram, Kadir, Berat, Mirac, Aşure, Mevlid ve Regaip gecelerinde ibadet etmek çok sevaptır. Regaip gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı, kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli. Perşembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevabdır. Receb ayında oruç tutmak faziletlidir. Perşembeyle birlikte, Cuma günü de oruç tutmak daha iyidir. İşte üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve davranışlar…

Kur'an-ı Kerim okunmalı

Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli

Allah rızası için namaz kılmalı

Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı

Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli

Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı

Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli

Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli

Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli

Dargın ve küskünleri barıştırmalı

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı

Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli

REGAİP NAMAZI NEDİR? SAAT KAÇTA KILINIR?

Regaip namazı, Receb ayının ilk Cuma gecesi yani Regaip Kandili'nin idrak edileceği gece kılınan nafile namazdır. İslam tarihinde Regaip Kandili için özel bir namaz bulunmamaktadır. Ancak Regaip Kandilinde Müslümanlar 12 rekat namaz kılıp ayrıca 4 rekatta tesbih namazı ile sünnet kılmaktadırlar. Bu gece namaz kılmak isteyen kişiler, akşam namazı ile yatsı namazı arası kalan vakitte bu namazı kılabilirler.

Kandiller ve diğer dini geceler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın net bir hükmü olmasa da bu ibadetler yatsı namazı ile de sürdürülebilir.

NAMAZ VAKİTLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ



TESPİH NAMAZI NEDİR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açık- tan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınması- nın yeterli olacağını belirtmiştir.

Tesbih namazı dört rek‘at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kıl- maya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir.

Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğru- lunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek‘atta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rek‘ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek‘at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Aslolan herkesin bu namazı tek başına kılmasıdır. Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv sec- desi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz.

KANDİL GECESİ NASIL DUA EDİLMELİ?

Regaip kandilinde, diğer zamanlarda olduğu gibi gönülden ve içten dua edilmelidir. İşte, Kuran-ı Kerim'de bu hususa uygun sureler;

"Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez." A’râf Sûresi 55

"Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler." Bakara Sûresi 186

"Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." Bakara Sûresi 286

ÜÇ AYLAR TESPİHİ

Üç aylara özel bir ibadet şekli olmasa da, ibadet şekillerinden birisi olan tesbih, bu yıl da tercih edilenler arasında yer alacak.

Üç aylar boyunca her gün 1100 defa: ”La ilahe illallah” 100 kere de ”Muhammedun Rasulullah” diye bu tesbihe devam edilir. Bu şekil üzere üç ayların sonunda 90 bin kelime-i tevhit tamamlanmış olur. 10 Gün Subhânallâhil Hayyil Kayyûm, 10 Gün Subhanallâhil Ehadis Samed, 10 Gün Subhânallâhil Gafurur Rahîm okunması fayda sağlayacaktır.

Bu ibadet şekli, resmi olmayan kaynaklardan alınan bilgilere göre düzenlenmiştir. Ve tamamen öneridir. Dini kaynaklarda böyle bir ibadet şekline rastlanılmamıştır. Fakat, dua etmek zarar getirmeyeceği için okuyan kişiye katkı sağlayacaktır.