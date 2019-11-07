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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.11.2019 - 08:14, Son Güncelleme:

Kandil (Mevlid Kandili) ne zaman, bugün kandil mi? 2019-2020 kandil günleri

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Kandil (Mevlid Kandili) ne zaman, bugün kandil mi? 2019-2020 kandil günleri

İslam dinindeki yeri yadsınamaz olan kandil günleri her yıl olduğu gibi bu yıl da yakından takip ediliyor. Dini vecibelerini hakkıyla yerine getirmek için kandil günlerini kaçırmak istemeyen ve sosyal medyada kandil paylaşımlarına denk gelen vatandaşlar, ‘kandil ne zaman, bugün kandil mi?’ gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, 2019-2020 kandil günleri

Kandil günleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2019 yılı dini günler listesine göre, Mevlid Kandili yaklaşıyor. Regaip, Miraç ve Berat Kandili ardından bu yılın son kandili olan Mevlid Kandili idrak edilecek. Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesini simgeliyor. Peki, Mevlid Kandil ne zaman? İşte, merak edenler için Mevlid Kandili’nin tarihi ve 2020 kandil günleri...

2019 Dini günler içerisinde yer alan Mevlid Kandili, yarın yani 8 Kasım Cuma günü idrak edilecek.

Mevlid Kandili

Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

2020 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

      
HİCRİ TARİHLERMİLADİ TARİHLER
GÜNAYYILGÜNAY-YILHAF.GÜNDİNİ GÜNLER
1C.AHİR144126Oca.20PAZAR........
1RECEB​144125Şub.20SALIÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
3RECEB​144127Şub.20PERŞEMBE​REGAİB KANDİLİ​
26RECEB144121Mar.20CUMARTESİMİRAC KANDİLİ
1ŞABAN144125Mar.20ÇARŞAMBA...........
14ŞABAN14417Nis.20SALIBERAT KANDİLİ
1RAMAZAN144124Nis.20CUMARAMAZAN BAŞLANGICI
26RAMAZAN144119May.20SALIKADİR GECESİ
30RAMAZAN144123May.20CUMARTESİAREFE
1ŞEVVAL144124May.20PAZARRAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2ŞEVVAL144125May.20PAZARTESİRAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3ŞEVVAL144126May.20SALIRAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1ZİLKADE144122Haz.20PAZARTESİ........
1ZİLHİCCE144122Tem.20ÇARŞAMBA........
9ZİLHİCCE144130Tem.20PERŞEMBEAREFE
10ZİLHİCCE144131Tem.20CUMAKURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11ZİLHİCCE14411Ağu.20CUMARTESİKURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12ZİLHİCCE14412Ağu.20PAZARKURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13ZİLHİCCE14413Ağu.20PAZARTESİKURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1MUHARREM144220Ağu.20PERŞEMBEHİCRİ YILBAŞI
10MUHARREM144229Ağu.20CUMARTESİAŞURE GÜNÜ
1SAFER144218Eyl.20CUMA........
​1R.EVVEL1442​18Eki.20PAZAR........​
​11R.EVVEL​1442​​28Eki.20ÇARŞAMBAMEVLİD KANDİLİ​
​1R.AHİR​1442​​16KASIM-2020​​​PAZARTESİ........​
1​C.EVVEL​144216Ara.20​ÇARŞAMBA........​​​​

 

 

 

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