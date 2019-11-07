Kandil (Mevlid Kandili) ne zaman, bugün kandil mi? 2019-2020 kandil günleri
İslam dinindeki yeri yadsınamaz olan kandil günleri her yıl olduğu gibi bu yıl da yakından takip ediliyor. Dini vecibelerini hakkıyla yerine getirmek için kandil günlerini kaçırmak istemeyen ve sosyal medyada kandil paylaşımlarına denk gelen vatandaşlar, ‘kandil ne zaman, bugün kandil mi?’ gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, 2019-2020 kandil günleri
Kandil günleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2019 yılı dini günler listesine göre, Mevlid Kandili yaklaşıyor. Regaip, Miraç ve Berat Kandili ardından bu yılın son kandili olan Mevlid Kandili idrak edilecek. Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesini simgeliyor. Peki, Mevlid Kandil ne zaman? İşte, merak edenler için Mevlid Kandili’nin tarihi ve 2020 kandil günleri...
2019 Dini günler içerisinde yer alan Mevlid Kandili, yarın yani 8 Kasım Cuma günü idrak edilecek.
Mevlid Kandili
Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.
Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.
İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
2020 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ
|HİCRİ TARİHLER
|MİLADİ TARİHLER
|GÜN
|AY
|YIL
|GÜN
|AY-YIL
|HAF.GÜN
|DİNİ GÜNLER
|1
|C.AHİR
|1441
|26
|Oca.20
|PAZAR
|........
|1
|RECEB
|1441
|25
|Şub.20
|SALI
|ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
|3
|RECEB
|1441
|27
|Şub.20
|PERŞEMBE
|REGAİB KANDİLİ
|26
|RECEB
|1441
|21
|Mar.20
|CUMARTESİ
|MİRAC KANDİLİ
|1
|ŞABAN
|1441
|25
|Mar.20
|ÇARŞAMBA
|...........
|14
|ŞABAN
|1441
|7
|Nis.20
|SALI
|BERAT KANDİLİ
|1
|RAMAZAN
|1441
|24
|Nis.20
|CUMA
|RAMAZAN BAŞLANGICI
|26
|RAMAZAN
|1441
|19
|May.20
|SALI
|KADİR GECESİ
|30
|RAMAZAN
|1441
|23
|May.20
|CUMARTESİ
|AREFE
|1
|ŞEVVAL
|1441
|24
|May.20
|PAZAR
|RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
|2
|ŞEVVAL
|1441
|25
|May.20
|PAZARTESİ
|RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
|3
|ŞEVVAL
|1441
|26
|May.20
|SALI
|RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
|1
|ZİLKADE
|1441
|22
|Haz.20
|PAZARTESİ
|........
|1
|ZİLHİCCE
|1441
|22
|Tem.20
|ÇARŞAMBA
|........
|9
|ZİLHİCCE
|1441
|30
|Tem.20
|PERŞEMBE
|AREFE
|10
|ZİLHİCCE
|1441
|31
|Tem.20
|CUMA
|KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
|11
|ZİLHİCCE
|1441
|1
|Ağu.20
|CUMARTESİ
|KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
|12
|ZİLHİCCE
|1441
|2
|Ağu.20
|PAZAR
|KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
|13
|ZİLHİCCE
|1441
|3
|Ağu.20
|PAZARTESİ
|KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
|1
|MUHARREM
|1442
|20
|Ağu.20
|PERŞEMBE
|HİCRİ YILBAŞI
|10
|MUHARREM
|1442
|29
|Ağu.20
|CUMARTESİ
|AŞURE GÜNÜ
|1
|SAFER
|1442
|18
|Eyl.20
|CUMA
|........
|1
|R.EVVEL
|1442
|18
|Eki.20
|PAZAR
|........
|11
|R.EVVEL
|1442
|28
|Eki.20
|ÇARŞAMBA
|MEVLİD KANDİLİ
|1
|R.AHİR
|1442
|16
|KASIM-2020
|PAZARTESİ
|........
|1
|C.EVVEL
|1442
|16
|Ara.20
|ÇARŞAMBA
|........
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