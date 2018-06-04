Kandil mesajı: Bizim için uzak bir hedef değil

GÜVENLİ YER OLACAK

“Kandil bizim için uzak bir hedef değil. Şu anda orada epey noktalar ele geçirildi. Özellikle Kuzey Irak bölgesinde. Hakurk hattından birçok noktaya kadar epey bir yer ele geçirildi. Şimdi 26-27’nci kilometrelerdeyiz. Tabii çatışmalar çıkıyor, bilmediğimiz bir arazi. El yapımı patlayıcılar var. Adım attığınızda bunlarla da karşılaşabiliyoruz. Özellikle sınır ötesinde şehitler veriyoruz. Biz dışarı bastıkça onlar da içeri yönlenmeye çalışıyorlar. Milletimiz şunu düşünsün. Kandil kafamızda bir problemdi, burası ne olacak? Burası ne olacak diye bir problem düşünmesinler. Bizim için şu anda zamanlama önemli. Bu bir operasyon meselesi değil zamanlama meselesidir. Kandil Türkiye için güvenli bir yer haline getirilecektir.

KORUCU GENERAL DE OLACAK

2016’dan bu yana 47 bin 650 polis aldık. Şimdi 10 bin alımımız, 13 bin de eğitimimiz devam ediyor. Şu anda 5 bin güvenlik korucusu daha alıyoruz. Şu ana kadar 1750 korucuyu uzman çavuş yaptık, bu sayıyı 5 bine çıkaracağız. Bunlar Doğu ve Güneydoğu’da kendi bulundukları bölgelerde çakılı görev yapacaklar. Aynı zamanda da 5 bin güvenlik korucumuz sınavları kazanırlarsa da subay olacaklar. Yani bir güvenlik korucusu eğer sistemini iyi korursa albay da olacak general de olacak.”



