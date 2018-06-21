Kandil mesajı: 35 önemli ismi bitirdik

BUNLARA OSMANLI BUNLARA OSMANLI TOKADI GEREKİR

“Son günlerde Bay Muharrem’le ilgili çıkanları duyuyorsunuz değil mi? Bunlarda her numara var mı? Ya adam dershane işletmiş görevlilerin sigorta primini ödememiş, daha ne diyeyim? Bu adamlara bu ülke teslim edilebilir mi? Onun için bunlara bir Osmanlı tokadı gerekir değil mi? Pazar akşamı milletim bu yıkım ekibine gerekli dersi verecek mi? Ama Osmanlı tokadıyla, tamam... Sen önce git sigorta paralarını öde. Öğretmenlerin sigorta parasını ödemiyorsun, sen mi devlet yöneteceksin? Siyaset gönül, sevda, aşk işidir.Ahlakı, değeri, omurgası olmayan siyasetin ne ülkeye ne de millete bir faydası yoktur. Rüzgâr gülü gibi esintiye bakarak yön değiştiren bir siyasi anlayışın varacağı yer ilkesizlik bataklığıdır. Tarih boyunca Türk siyasetinin seviyesini düşürenler politikayı ikbal kapısı olarak gören haramzadeler olmuştur. Ülkemizde siyasete irtifa kaybettirenler üç-beş oy uğruna haysiyetlerini dahi pazara çıkaran muhterislerdir. Türkiye’de milletimizin umut kapısı olan siyaset mekanizmasına en büyük darbe, gerektiğinde yılanla çuvala girebilecek kadar gözünü kin, hırs ve nefret bürüyen kifayetsizler tarafından vurulmuştur. Maalesef ülkemizde her seçimde çıtayı, seviyeyi biraz daha aşağı çeken bir muhalefet anlayışı var.

ELİNİZ NASIL BUNA OY VERECEK

Şimdi Bay Muharrem’e soruyorum. Sen şimdi sandıktan eğer birinci çıkamazsan siyaseti bırakıyor musun onu söyle. Ya seni zaten Bay Kemal başından def etmek için aday yaptı, bunu anlamıyor musun? Bunların terörle mücadele adına bir şey söylediğini duydunuz mu? Aday oluyor ilk ziyaret ettiği yer neresi, Edirne’de terör örgütünün arkasında olduğu kişiyi ziyaret ediyor. Hale bak. Ben şimdi CHP’ye gönül veren kardeşlerime söylüyorum. Terör örgütüyle el ele olan bir kişiyi ziyaret eden bu adayınız buna nasıl eliniz oy verecek, nasıl eliniz buna uzanacak. Sözde adalet yürüyüşü yapan Bay Kemal’le yanındaki terör örgütünün yandaşlarını nasıl bir kenara koyacaksınız? CHP’ye gönül veren kardeşlerimin de bu konuda farklı düşündüğüne inanıyorum. Aynı şekilde SP’ye İYİ Parti’ye, HDP’ye gönül verenlere sesleniyorum. Gelin bu yanlışa düşmeyin, bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, dayanışmamıza oyunuzu verin.Bize ne diyor, Afrin’e Cerablus’a şuraya buraya girmeyin. Hatta daha da ileri gitti bu Bay Muharrem. Kandil’e bunlar gidemez, şuraya gidemez buraya gidemez. Ya biz Kandil’i vurduk. 20 uçakla 10 tane önemli noktasını vurduk. İkinci operasyonda bunların liderler toplantısını yakaladık. O liderler toplantısında da 35 önemli ismi orada bitirdik, sen ne diyorsun. Biz sizin gibi Amerika’dan gelecek telefonları beklemiyoruz, kararımızı verdiğimiz zaman adımı atarız. Afrin’de adımı öyle attık, Afrin’de Cerablus’ta işi bitirdik. Şimdi de Münbiç (Menbiç) terör örgütünden boşaltılıyor. Orada şimdi bizim zırhlı taşıyıcılarımız var Türk bayrağıyla beraber oradalar. Oraya şimdi asıl sahiplerini getiriyorlar. Şimdi Araplar Münbiç’e giriyor biz buyuz be. Bay Muharrem, Bay Kemal siz bu işlerden anlamazsınız. Kahramanmaraş’tan Bay Muharrem’e soruyorum. Bay Muharrem bugüne kadar bölücü terör örgütüne dair çıkıp doğru düzgün bir laf etmedin. Konu terör olunca ya topu taca attın ya da örgütün diliyle konuştun.

BATAKLIĞI KURUTUYORUZ

Sizin itirazlarına rağmen, güvenli hale getirdiğimiz bu bölgelere Suriyeli kardeşlerimiz geri dönüyor. Senin yok dediğin teröristleri geçen hafta toplantı halindeyken bulduk. Çoğu üst düzey 35 teröristi bir gecede etkisiz hale getirdik. İnşallah terör bataklığını kurutacak, milletimizi bu beladan tamamen kurtaracağız. Peki sen terörü kapısından ayrılmadığın Edirne’deki provokatörü yargıdan kaçırarak mı çözeceksin? Sen terör sorununu Suriye’nin kuzeyini tamamen bölücü örgüte bırakarak mı çözüme kavuşturacaksın? Sen terörle Afrin kahramanlarına dil uzatarak mı mücadele edeceksin? Benim paşama kalkıp da apoletlerini sökeceğim diyerek mi bunu çözeceksin?”

AMERİKA’DAN GELEN TELEFONLARLA MI FETÖ İLE MÜCADELE EDECEKSİN

“İşte hanımefendiyi ve Temel efendiyi yardımcısı olarak yanına alacakmış. Rüşveti, gel al. Bak, destekleri verirseniz size iki koltuk veririm ha... Sen FETÖ’yü 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı şehit eden alçakları sokaklara salarak mı bitireceksin? Amerika’dan gelen telefonlarla mı FETÖ ile mücadele edeceksin? Bizim inşa ettiğimiz yolları, limanları, fabrikaları kapatarak mı ülkeyi büyüteceksin? Kamuda ve okullarda tekrar başörtüsünü yasaklayarak mı bu ülkede özgürlükleri arttıracaksın? Benim kızlarım, yeğenlerim imam hatip kapısında tacize uğradılar. Bay Muharrem bu sorulara cevap vermek yerine laf cambazlığı yapma. Darbe şakşakçılarından devlet adamı olmaz. Bölücü örgüte şirinlik yapanlardan devlet adamı olmaz. FETÖ’cülere kırk takla atanlardan devlet adamı olmaz. Emekçilerinin haklarına el uzatan haramzadeleri bırakın devleti dükkan bile emanet edilmez. Önümüzdeki 5 yıl kardeşlik, birlik, beraberlik için daha çok mücadele eden bir Erdoğan göreceksiniz. Önümüzdeki 5 yıl tüm dünyada barış ve adaletin hâkim olması için sesini daha çok yükselten bir Erdoğan göreceksiniz.”

MONTAJ İFTİRASI ATACAKLAR

“Şimdi birileri çıkacak bu alana, bu muhteşem topluluğa photoshop diyecekler. Şu mahşeri kalabalığa montaj iftirası atacaklar. Bu sevdayı ‘Bindirilmiş kıtalar’ diyerek aşağılamaya çalışacaklar. Burada montaj, photoshop, bindirilmiş kıta var mı Maraş? Medya kaydını iyi al. Bu meydanda Türk ile Kürt’ün kardeşliği Alevi ile Sünni’nin dayanışması var, bütün renkleriyle Türkiye var. Lafla peynir gemisi yürümez. Bu oyunlara gelmeyelim. Artık bu oyunları bozma zamanıdır.”