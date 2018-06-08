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    Kandil delici bombayla vuruldu

    Uğur ERGAN / ANKARA
    08.06.2018 - 21:00 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ağırlıklı hava destek unsurlarıyla Kuzey Irak’ta sürdürdüğü operasyonlar sürerken, terör örgütü PKK’nın ana karargâhının bulunduğu Kandil Dağı da hedef olmaya devam ediyor.

    Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçaklarının önceki gün başta Kandil olmak üzere Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik yoğun hava taarruzlarında teröristlere ait çok sayıda sığınak, barınak ve silah mevzisi vuruldu. İnsansız hava araçlarının (İHA) tespit ettiği barınak ve sığınakların imha edilmesinde sığınak delici olarak bilinen ve hedefin içine bir vida gibi girdikten sonra patlayan nüfuz edici bombalar (NEB) kullanıldı.

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    Altı uçağın katıldığı operasyonda birçok teröristin sığınıklarda etkisiz hale getirildiği de değerlendiriliyor. Hava taarruzlarının yanı sıra komandolar ve özel kuvvetler de bölgedeki operasyonlarını sürdürüyor.

    Arazide ağırlıklı Hakurk bölgesindeki bu operasyonlarda sekiz piyade tüfeği, iki AT-5 tanksavar silahı, dört AT-4 tanksavar silahı, bir AT-5 tanksavar lançeri, iki Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir av tüfeği, bir tabanca ve RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirildi, 23 el yapımı patlayıcı imha edildi.

    TSK’nın son bir haftadaki gelişmelerle ilgili bilgi notuna göre de Diyarbakır, Mardin, Şırnak ile Kuzey Irak’ta yürütülen orta çaplı operasyonlarda ikisi lider kadroda olmak üzere 64 terörist etkisiz hale getirildi. Bir hafta içinde yapılan hava taarruzlarında da sekiz silah mevzisi yerle bir edildi.

    TSK bilgi notunda, “Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır” vurgusunun yer alması dikkat çekti.

    Etiketler: gazetehaberleri , f16 , Türk Silahlı Kuvvetleri , son dakika , haberler
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