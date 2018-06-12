Kandil açıklaması: Operasyon başladı

BEDELİNİ AĞIR ÖDETİRİZ VE ÖDETTİK

“24 Haziran’da birilerine gerekli cevabı vermeye hazır mıyız? Birileri bu aslanlardan anlamaz, birileri bizim askerlerimizden anlamaz. Ülkemize saldıranlar, bizi taciz edenler karşısında bunun bedelini ağır ödetiriz ve ödettik. İşte Ömer Halisdemirimiz ne yaptı, hain olan o Semih Terzi’yi alnından indirdi. Çünkü vatan hainlerinin hakkı oydu, onun için. Nereye saklanırsa saklansınlar biz ne Kemal’e bakarız ne Muharrem’e bakarız, biz işimize bakarız. Bu teröristler hangi ine girerlerse girsinler er ya da geç teröristlerden döktükleri şehit kanlarının hesabını muhakkak sorduk ve soruyoruz.



TERÖRÜ GÜNDEMDEN ÇIKARTACAĞIZ

(‘Reis bizi Afrin’e götür’ sloganları üzerine) Sabır sabır. 24 Haziran bir hallolsun gerektiğinde beraber. Bay Muharrem’den, Bay Kemal’den terörle mücadele hakkında bir şey duydunuz mu? Onların terörle mücadele diye bir dertleri yok. Bay Muharrem terörün desteklediği siyasi partinin başkanını sözde şu anda cumhurbaşkanı adayı o da, gidiyor Edirne’de cezaevinde ziyaret ediyor. Be kardeşim benim 6-7 Ekim’de ‘Dökülün sokaklara’ deyip de 53 Kürt kardeşimi Diyarbakır’da öldüren bunlar değil mi? Ya sen nasıl olur da gider bunu ziyaret edersin? Yani buradan sana oy mu gelecek?



Bugüne kadar sınırlarımız içinde ve dışında binlerce teröristi etkisiz hale getirdik. Şimdi hedefimiz bataklığın en büyüğünü kurutmak. Kandil’i ülkemiz ve milletimiz için artık bir tehdit, terör kaynağı olmaktan çıkartıyoruz. Zeytin Dalı Harekâtı’ndan hemen sonra başladığımız operasyonlar başarıyla sürüyor. Sahadaki birliklerimiz teröristlerin inlerine doğru adım adım ilerliyor. Muhalefet istemese de nasıl Afrin’i, Cerablus’u, El Bab’ı, Azez’i katil sürülerinden temizlemişsek Kandil’deki terör bataklığını da Allah’ın izniyle kurutacağız. Bölücü örgütün siyasi uzantılarına yoldaşlık yapanlar rahatsız olsa da terörü bu ülkenin gündeminden tamamen çıkartacağız. Tabii öncelikle dün Afrin operasyonuna yaptıkları itirazların aynısını bugün Kandil’e yapan gafillere sandıkta esaslı bir ders vereceğiz.



VARLIĞIM MORALİNİZİ BOZUYOR

Muhalefet adaylarının halini görüyorsunuz. Üç benzemez seçim vaadi olarak yatırım durdurmaktan, kapatmaktan, projeleri rafa kaldırmaktan bahsediyor. Bunlar yıkım ekibi, biz inşa. Bunları görünce ülke ve geleceğimiz adına üzülüyorum. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir muhalefet var? Siz hiç cephedeki askere sataşan cumhurbaşkanı adayı duydunuz mu? Bay Muharrem çıkmış ‘Benim moralimi bozmasınlar’ diye sağa sola posta koyuyor. Afrin’i yöneten komutanımızla iftara katıldım. Konuşmamın bir yerinde alkışladılar. Bu alkış beyefendinin moralini çok bozmuş. Ya Muharrem zaten benim varlığım sizin moralinizi bozuyor. Sen nasıl olur da benim askerime, benim komutanıma bir siyasetçi olarak moral vereceğin yerde ‘Benim moralimi bozuyor’ dersin?



İSKAMBİL VE OKEY İŞİNİ SEN BİLİRSİN

Moralini bozan komutana hadsizlik yapan Bay Muharrem, Allah korusun yarın moralini bozan emekliye, çiftçiye, sanayiciye, memura, esnafa kimbilir neler yapar. Daha adaylık sürecinde milletin başına diktatör kesilen biri Allah muhafaza koltuğuna oturunca ne kesilir. ‘Biz başörtüsüne karşı değiliz’ diyor. ‘Benim annem, kız kardeşim de öyle’ diyor. Annene, kız kardeşine saygım var. Sen kendine bak.



Ben kıraathane diyorum, Bay Muharrem, Bay Kemal de benim bu kıraathanemi oyun oynama yeri olarak telakki ediyor. Bunu bir gösterin Bay Kemal’e, Muharrem’e. Pastane değil ha, kıraathane. 24 saat açık. Burada iskambil, okey oynayan var mı? Bay Muharrem o işi sen iyi bilirsin. Biz okuma kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına inşallah bu kıraathaneleri kuracağız.

Kızım yurtdışında okurken kendisini aradığım zaman kızımı üniversitenin kütüphanesinde bulurdum, orada derslerini çalışırdı. Nasıl bu kütüphaneler diye sordum. O kütüphanelerde işte aynen bunlar var. Kek, internet, çay, neskafesi hepsi var.



SEVİYORSAN SANA DA KEK İKRAM EDERİZ

Onlarda olacak da bizde niye olmayacak? Yeni George bunu yapıyor da biz niye yapmayalım?



Türkiye’nin dört bir yanında biz bunu yapacağız. İçinde kitabıyla, ders çalışma yerleriyle, ücretsiz çayı, keki, simidiyle, internetiyle gençlerimize yeni bir yaşam alanı oluşturmaktan bahsediyoruz. Kumarhane değil, kıraathane Bay Kemal, Bay Muharrem. Ama öyle bir şey açmış olsak havada dört takla atarsınız. Bay Muharrem meydan meydan kekten söz ediyor. Çok seviyorsan sana da kek ikram ederiz.”



KILIÇDAROĞLU'NA: KENDİNE GEL KENDİNE

Kılıçdaroğlu Malatya’da konuşuyor. 7.4 ilk çeyrekte Türkiye büyüme kaydetti. OECD ülkelerinde bir numara, G-20 ülkelerinde ikinci olduk. ‘7.4 büyüme sizin gelirinize yansıdı mı’ diyor. Bay Kemal sen bu söylediğine Allah aşkına inanıyor musun? Büyüme denilen kavramın ne olduğunu öğren. Kendi ekonomistlerine bir sor. ‘Bu ranta aittir’ diyor. Ya ne demek? Bu büyüme denilen olay rantiye dediğin kesimi de ilgilendirir. Onun işçisi, çalışanı, devletin memuru yok mu, bunlara yansımıyor mu? Bu çiftçilere verilen paraları hangi kaynaktan veriyoruz Bay Kemal? Büyüdüğümüz, güçlendiğimiz için bu paraları veriyoruz. Bu yollar nereden yapılıyor Bay Kemal, Bay Muharrem. Cehalet çok kötü bir şey. Küçülen bir ülke, ekonomi olsak bunları yapabilir miydik? Bak dünyada Tesla diye bir marka var. Elon geldi, beni ziyaret etti. Bu zannediyor ki biz hâlâ dizelle araç üreteceğiz yerli, milli. Onu da üretiriz de biz elektrikli, akülü; bunları üreteceğiz Bay Muharrem.







15 TEMMUZ KAHRAMANINA ZİYARET

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin kahramanı şehit Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret etti. Erdoğan, Niğde’deki mitingin ardından şehit Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir’in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrine geçti. Basın mensuplarının alınmadığı ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbecilere direnirken şehit olan Ömer Halisdemir’in mezarı başında dua etti. Şehidin ailesiyle de görüşen Erdoğan, daha sonra kentten ayrıldı.