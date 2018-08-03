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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ruhan YALÇIN/DHA
03.08.2018 - 18:56, Son Güncelleme:

Kandilli'nin müdüründen korkutan Marmara depremi açıklaması

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Kandilli'nin müdüründen korkutan Marmara depremi açıklaması

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü ve Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener, "Depremin ne büyüklükte olabileceğini hesaplayabiliyoruz ama ne zaman olacağını bilemiyoruz. Bizim bildiğimiz nerede olacağı ve ne büyüklükte olacağı ama zamanını bilemiyoruz. Marmara’da 7’nin üzerinde deprem olabilir. Bu bir doğa olayı, bunun önüne geçemeyiz" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Harita Mühendisleri Odası ile ’Marmara Depremi Gerçeğine Bakış’ paneli düzenlendi. Panele CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener, oda başkanları ile akademisyenler katıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü ve Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener, panelde yaptığı konuşmada, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda meydana gelen küçük depremlerin, olası büyük Marmara depreminin etkisini azaltacağı, enerjisinin boşalacağı yönünde bir inanış olduğunu belirtti. Prof. Dr. Özener, "Küçük küçük depremler olsun da, enerjisi gitsin. Ama bu pek mümkün değil. Meydana gelen bir 7’lik deprem, 32 tane 6’lık depreme, bir 6’lık deprem 32 tane 5’lik depreme, bir 5’lik deprem 32 tane 4’lük deprem demektir. Yani bir tane 7’lik depremin enerjisinin gitmesi için ortalama 32 bin tane 4’lük deprem olması gerekir. Sonuçta maalesef bu depremi biz bir gün göreceğiz" dedi.

’GÜNDE 100 DEPREM OLUYOR’

Türkiye’de, 1900 ile 2017 arasında 4’ten büyük 10 bin 503 deprem olduğunu belirten Prof. Dr. Haluk Özener, şunları kaydetti:

"Neredeyse 3 günde bir deprem olmuş. 2017 yılında Türkiye’de 34 bin 134 deprem oldu. Günde neredeyse 100 tane deprem oldu. Kandilli olarak 7 gün 24 saat çalışan merkezimiz her gün yaklaşık 100 deprem kaydediyor. Meydana gelen depremlerden 288 tanesi 4’ten büyük deprem olarak meydana geldi. Diğerleri 4’ün altında. Yıl içinde aylara göre de deprem olasılığı değişiyor. Geçen yıl özellikle Ağustos ayında 7 bin 134 deprem meydana geldi. 1985 yılında Türkiye ve çevresinde 1057 deprem olmuş. Sonra depremler gittikçe artmış, 2016’da 13 bin olurken, 2017 yılında 34 bin deprem oldu. Gün geçtikçe dünyada deprem sayısı artıyor. Kandilli olarak 241 ölçüm aleti ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Marmara’da fay hatlarının geçtiği yerlere kurduğumuz istasyonlarla 0.2 büyüklüğündeki depremleri algılayabiliyoruz. Ne kadar çok ölçüm noktanız varsa o kadar çok depremi algılama şansınız yüksek oluyor. Depremin ne büyüklükte olabileceğini hesaplayabiliyoruz ama ne zaman olacağını bilemiyoruz. Bizim bildiğimiz nerede olacağı ve ne büyüklükte olacağı ama zamanını bilemiyoruz. Marmara’da 7’nin üzerinde deprem olabilir. Bu bir doğa olayı bunun önüne geçemeyiz" dedi.

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