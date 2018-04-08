Kuşu kurtarırken ellerini kaybeden Ramazan'a yanlış ameliyat iddiası

İddiaya göre Taşdemir'e Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yanlış ameliyat yapıldığı ortaya çıktı. Daha sonra sevk edildiği Ankara GATA'da 6 aydır tedavi gören Taşdemir'e deri nakledildi. Ardından da kol protezi takılacaktı ancak kolları yanlış yerden kesildiği için protezler uymadı.



"ŞOKA GİRDİ, YIKILDI"



Sabah Gazetesi'nden Erhan Öztürk'ün haberine göre; Taşdemir, salı günü ikinci bir operasyon geçirecek. Her iki kolu da 4 santimetre yukarıdan kesilecek. Ağabeyi İkram Taşdemir, ikinci ameliyatı duyunca kardeşinin şoka girdiğini ve yıkıldığını belirterek "Tekrar başa döneceğiz. Kardeşim durumu öğrenince şoke oldu, hayata küstü. Psikologlar sürekli destek veriyor. Deri nakli yapılmıştı. Vücuttaki iltihap boşaltılmış, yaraları iyileşmişti. Taburcu olmayı hayal ediyorduk. Protez provaları başladı ama protezler kollarına bir türlü uyum sağlamadı. Şimdi yeni bir operasyon geçirecek. Morali çok bozuk. Sarsıldı. Yatakta kalkıp, kendi kendine konuşuyor. Sürekli ilaç veriyorlar" dedi.



SALI GÜNÜ YENİDEN AMELİYATA GİRECEK

Baba Mehmet Taşdemir ise, Hürriyet'e yaptığı açıklamada oğlu Ramazan'ın Salı günü yeni bir ameliyata gireceğini aktardı. Baba Taşdemir, ilk etapta bir koluna protez takılacağını, daha sonra ise ikinci kola protez takılacağını aktardı.