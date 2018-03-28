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    Kanal kazısından tarihi heykel çıktı

    AYDIN, (DHA)
    28.03.2018 - 16:01 | Son Güncelleme:

    Devlet Su İşleri (DSİ) 21'inci Bölge Müdürlüğü tarafından Aydın'ın Çine ilçesinde yürütülen sulama kanalı kazı çalışmalarında, tarihi eser değeri taşıyan heykel bulundu.

    Çöğürlük Mahallesi yakınlarında DSİ tarafından yürütülen, özel bir firma tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmalarında heykele rastlandı. Koçarlı-Bağarası Ovası sulamasında kullanılacak kanalın kazı çalışmaları sırasında iş makinesi, tarihi eser değeri taşıyan heykele takıldı. Firma yetkilileri olayı, Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü, Devlet Su İşleri ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Heykel, üzerinde inceleme yapılmak üzere Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alınırken, firma yetkilileri çalışmayı bir süre durdurdu. Kazının, inceleme yapıldıktan sonra devam edeceği belirtildi.

    Kanal kazısından tarihi heykel çıktı

     

     

     

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    Etiketler: kanal kazısı , gündem
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