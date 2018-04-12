Kanal İstanbul'da 'manevra' sorusu

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Doğan Kantarcı, şöyle konuştu: “En dar yeri 600 metre olan Boğaz’da bir gemi ancak manevra yapabilirken; üst genişliği 250, alt genişliği 125, orta genişliği 170 metre olan, üstelik de Boğaz gibi suyu hızlı akan bir kanalda gemiye manevra yaptırabilmek mümkün değildir. Suezmax’ta en fazla 48 metre genişlik, 340 metre uzunluktaki gemiler geçebilir. Bu gemiyi kanaldan geçirmeye kalkarsanız ya gemi bir tarafa vurur sacı yırtılır yahut da kanalı kırar tuzlu su etrafa yayılır.”



İLBER BEY CİDDİ ADAMDIR

İlber Ortaylı’nın “Montrö’yü değiştirmek zor. İstanbul’a ikinci kanal lazım. İlla felaketi beklemeyelim” sözleri içinse Kantarcı “Konuyu bilmediği anlaşılıyor. Sanırım sohbet içinde konuştuğunu tutup yazmışlar. Yoksa İlber Bey bilmediği şeyi söylemez, ciddi adamdır” dedi.