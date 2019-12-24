Kanal İstanbulda ÇED raporu kabul edildi

Rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere 10 gün süreyle görüşe açıldı. Görüş ve öneriler için İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurulabilecek.

İBB’DEN İZİN İSTENECEK

Çınar Mühendislik tarafından 348 sayfa olarak şubat ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan ÇED başvuru dosyası son halinde 1595 sayfaya ulaştı. Kanal İstanbul güzergâhında yer alan otoban, karayolu, köy yolları, demiryolları, nehirler, sulama kanalları, su boru hattı, kanalizasyon sistemleri, enerji nakil hatları, diğer boru hatlarının kesileceği belirtilerek, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Devlet Demiryolları, Karayolları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İSKİ, TEİAŞ, BOTAŞ gibi kurumlarla protokol imzalanacak ve gerekli izinler alınacaktır” denildi.

KÜÇÜKÇEKMECE VE SAZLIDERE YOK OLACAK

Raporda, Kanal İstanbul’un 4’ü kazıyla geçecek 7 yılda tamamlanacağı ve 10 bin kişinin çalışacağı anlatıldı. Raporda 5 alternatif içinden Küçükçekmece Gölü’nün iptaline neden olacak olan dört numaralı güzergâhın neden tercih edildiği şöyle açıklandı: “Kirlenme riski en fazla barajlar arasında yer alan Sazlıdere Barajı güzergahı takip edilmektedir. İki bölümden oluşan bu barajın yaklaşık yüzde 60’ını oluşturan ana bölümünün iptali gereklidir. Tarihi Şamlar Bendi ise mevcut hali ile veya yükseltilerek korunabilecektir. Güzergâh son bölümünde, Terkos (Durusu) Baraj Gölü’nün Havzası’ndan geçmektedir. Ancak bu kesimdeki baraj havza alanı çok küçük olup, Terkos Baraj Gölü’nün asıl su havzası gölün batısında yer alan ormanlık alandır. Geçilen geçirimli kesimlerin tuzlu su etkisinden korunması için alınacak önlemlerin maliyeti makul düzeylerde olacaktır.”