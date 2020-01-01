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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 01.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Kanal İstanbul’a itiraz dilekçesi

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Kanal İstanbul’a itiraz dilekçesi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’un ÇED raporuna ilişkin itiraz dilekçesini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sundu.

İmamoğlu dilekçesinde “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul’da ikamet eden bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, İstanbul ili, Küçükçekmece Gölü–Sazlıdere Barajı–Terkos Gölü doğusunu takip eden güzergâhta yaklaşık 45 kilometre uzunlukta, 20.75 metre derinlikte ve 275 metre genişlikte bir kanal açılması için hazırlanan projeye ilişkin hazırlanan ÇED raporuna itiraz ediyorum” dedi. 

 

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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