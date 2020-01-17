Kanal İstanbul’a çok yakında başlıyoruz

HESAP VERMEK GÖREVİMİZ

“Yaptıklarımızın hesabını vermek en başta gelen görevimiz. 2023 hedefleri, bizim için bir yol haritası, pusula görevi görmüştür. Çok büyük bedeller ödedik, çok acı kayıplar verdik, çok sinsi tuzaklarla karşılaştık ama hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık. 2019 yılını yeniden yükseliş yılı haline dönüştürdük. Şimdi de hem büyümeyi, üretimi, ihracatı güçlendirerek hem Akdeniz başta olmak üzere uluslararası alandaki haklarımıza sahip çıkarak yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz. Bu bakımdan 2019 yılı icraat sonuçları Türkiye’nin en zor şartlarda bile neler yapabileceğini gösteren bir başarı hikâyesidir.

YİNE HÜSRANA UĞRAYACAKLAR

Bu büyük milletin şartlar ne olursa olsun istiklali ve istikbali için destan yazmaya devam edeceğini içeride ve dışarıda herkese göstereceğimiz bir yıla giriyoruz. Türkiye’nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Bunu yaparken kendimizi sürekli muhasebeye çekmeyi ihmal etmiyoruz. Yeni yönetim sistemiyle ilgili kapsamlı değerlendirme yaptık. Sorunların yüzde 98’inin yeni yönetim sisteminden değil eski sistemin alışkanlıklarıyla iş yapma eğiliminden kaynaklandığını gördük. 2019 icraat programında yer alan 1451 eylemin 1161’inin tamamlandığını görüyoruz. 2019’un birinci yarısındaki eylemlerde yüzde 98, ikinci yarısındaki eylemlerde ise yüzde 89 gerçekleşme oranı yakaladık. 2020’nin ilk 6 ayını kapsayan, 537 eylem içeren 180 günlük icraat programımızı da 1 Ocak itibariyle uygulamaya aldık.

İNŞA MALİYETİ 75 MİLYAR LİRA

Yarım asır önce ‘Boğaziçi Köprüsü, İstanbul’un başına gelen en büyük felakettir’ diyen zihniyet, şimdi de ‘Kanal İstanbul en büyük felaket’ kampanyasını yürütüyor. Üstelik hiçbirinin, bu projenin aslında ne olduğu konusunda en küçük bir bilgileri yok. Boğaz’daki deniz trafiğini engellemek mümkün değildir. Tek çare, alternatif bir su yolu inşa etmektir. Üstelik bu proje bir anda ortaya çıkmış da değildir. Projenin jeolojik, jeoteknik, hidrolojik araştırmalar, dalga ve deprem analizleri, trafik etütleri, proje hazırlığı, altyapı deplase ihtiyaçları, çevresel etki çalışmaları süreçlerini tamamladık. 11 üniversiteden, 34 ayrı bilim dalına mensup 200’ün üzerinde bilim insanı görev aldı. İnşa maliyeti 75 milyar lira olarak hesaplanan Kanal İstanbul Projesi’nin finansmanında ve inşasında herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.”

AĞZI OLAN KONUŞUYOR

- Erdoğan konuşmasında ekonomik icraatlarla ilgili özetle şöyle dedi: “2019’da ülkemizi yeniden yükselişe geçirdik. Faizin kademeli olarak inmesi için ihtiyaç duyulan adımları attık. ‘İnmesi gerekir’ dedik ve indi, iniyor. Bu yıl yüzde 5 büyüme oranına ulaşarak yüzde 3.4 oranındaki küresel büyüme beklentisinin üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Merkez Bankamızın altın dahil rezervleri 105 milyar doların üzerine çıktı. Borsa İstanbul’un 2003 yılında 10 bin 600 olan kapanış endeksi, 121 bini bularak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Ağzı olan konuşur, biz de işimize bakarız. Ekonomik göstergeler olumlu yönde gelişmelerin yaşanacağına işaret ediyor.”

SİGARA İÇMEYİN: “Tüm milletime sesleniyorum. Gelin kendinizin düşmanı olmayın. Artık bu sigaraları ayaklarınızın altına alın, içmeyin. Ben milletimi seviyorum, milletimin düşmanı değilim. Onun için de kimde sigara paketi yakalarsam almaya çalışıyorum.”

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BAŞINI EZECEĞİZ

- PKK-YPG’den DEAŞ’a ve FETÖ’ye kadar, ülkemize saldırması için beslenip büyütülen ne kadar örgüt varsa, hepsinin başını ezdik, eziyoruz ve ezeceğiz. Organize suç örgütlerine de göz açtırmıyoruz. Geçtiğimiz yıl PKK’ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 1250 terörist etkisiz hale getirilerek, pek çok eylem engellendi. Terör örgütünün ülkemiz içindeki silahlı unsurlarının sayısı, 2019 yılı sonu itibariyle, kuruluş döneminin dahi altına inmiştir. Örgüte katılımlar neredeyse tamamen durma noktasına geldi. Diyarbakır Anneleri’nin kararlı duruşu, örgüt içindeki çözülmeyi arttırdı. Diyarbakır Anneleri, malum siyasi partinin önünde aylardır dururken o dağa kaçırılan evlatlarının resimleriyle orada, o dik duruşlarını sürdürürken, bakıyorsunuz ana muhalefetin başı ve heyeti anında o partiye birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatroda tiyatro izliyorlar.

TÜRKİYE-LİBYA ARASINDA SONDAJ

- “TÜRKİYE ve KKTC’yi bölgedeki enerji denkleminden dışlama girişimlerine izin vermedik. Hem kendi kıta sahanlığımızdaki çıkarlarımızı, hem de Kuzey Kıbrıs’taki soydaşlarımızın haklarını korumakta kararlıyız. Türkiye ve Libya deniz kıyıları arasında kalan bölgede her iki ülkenin onayı olmadan arama ve sondaj faaliyeti yapılması ya da boru hattının geçirilmesi hukuken artık mümkün değil. 2020’de bu alanları ruhsatlandırıp en hızlı şekilde arama ve sondaj faaliyetlerine başlıyoruz. Ruhsatlandırma çalışmalarının ardından ilk olarak Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, bölgede sismik çalışmalar yürütecek. Libya’daki meşru hükümetin ayakta kalmasını ve istikrarı sağlamak için bu ülkeye askerimizi gönderiyoruz.”



Sunum sırasında Erdoğan’ın çeşitli alanlardaki faaliyetlerinden görüntüler ekrana yansıtıldı.

İŞTE 2020 HEDEFLERİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2020 yılında şu hedeflerin hayata geçirilmesini planlıyor:

- Konya, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastaneleri açılacak.

- İnsan Hakları Eylem Planı tamamlanacak.

- İstanbul Havalimanı’nın ilk etabının ikinci fazı haziran ayında hizmete açılacak.

- TÜRKSAT 5A uydusu, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde fırlatılacak. İlk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A bu yıl tamamlanarak 2021 yılında uzaya fırlatılacak.

- 100 bini İstanbul’da olmak üzere, her yıl 300 bin konutun dönüşümü sağlanacak.

- Sıfır Atık Projesi kapsamında zorunlu depozito uygulaması başlatılacak.

- Orman varlığı 22.9 milyon hektara ulaştırılacak.

- Sertifikalı tohum sektörünün pazar büyüklüğü 1.4 milyar dolara çıkarılacak.

- 75 milyon turist, 65 milyar dolar turizm geliri elde edilecek.

- Et ithalatı 2020 yılında daha da azaltılarak, 2022 yılında tamamen sıfırlanacak.

- Atatürk Kültür Merkezi, 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

- Karekodlu bono ve elektronik çek uygulaması başlatılacak.

- Sınır kapılarındaki araç trafiğini azaltmak için randevulu sanal sıra sistemi hizmete alınacak.

- Milli Uzay Programı yılın ilk yarısında ilan edilecek.

- Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu faaliyete geçecek.

- Türkiye’nin ilk yapay zeka destekli sinyal istihbarat platformunun sistem kabul testleri başlatılacak.

- Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi yapılacak.

- HAVASOJ projesiyle dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu kabiliyete ulaşılacak.

- HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi envantere alınacak.