‘Kanal İstanbul milli güvenlik meselesidir’
AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarına dün Küçükçekmece’de devam etti.
AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret eden, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Yıldırım, Türkiye’nin küresel bir güç olma yolundaki en büyük adımlarından biri olarak tanımladığı Kanal İstanbul’un, Küçükçekmece’yi dünya sahnesine çıkaracağını söyledi.
“Kanal İstanbul, Türkiye’nin milli güvenlik meselesidir” diyen Yıldırım şöyle konuştu: “Küçükçekmece de aynı zamanda Kanal İstanbul’un yapılacağı ilçemiz. Kanal İstanbul, İstanbul’un can ve mal güvenliğini teminat altına alacak bir projedir. Düşünün boğaza bir şey oldu. Ne yapacağız? Var mı seçeneğiniz? Montrö anlaşması var. Montrö anlaşmasında, öyle her şey elinizin altında değil. Yani şartlar değiştiğinde var mı bir seçeneğiniz? İşte Kanal İstanbul o. Her yıl boğazdan 140 milyon ton petrol geçiyor. Bunun İstanbul için ne anlama geldiğini anlatmama gerek yok... Benim bakanlığım döneminde çalışmalara başlandı. Proje planlandığı gibi gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok.”
FARKLILIKLARIMIZ ZENGİNLİK
Yıldırım, Küçükçekmece programının sonunda Garip Dede Türbesi ve Cemevi’ni ziyaret etti. Türbede dua eden Yıldırım, Cemevi’nde toplanan kalabalığa seslenerek şunları söyledi: “ Bizim değerlerimiz hep aynı, çatışacak, ayrışacak çok şeyimiz yok. Farklılıklarımız bizim hep zenginliğimiz olmuştur. Mevlana, Hacıbektaşi Veli ve Yunus Emre. Allah dostu bu insanlarla ilgili kimsenin bir problemi var mı ? Alevilerin de problemi yok, Sünnilerin de problemi yok. Bizim aramıza nifak tohumları sokmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. İstiklal mücadelesinde beraber olduk. Bağımsızlığımızı beraber kazandık.”
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