‘Kanal İstanbul milli güvenlik meselesidir’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Kanal İstanbul milli güvenlik meselesidir’
GeriGündem ‘Kanal İstanbul milli güvenlik meselesidir’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
07.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Kanal İstanbul milli güvenlik meselesidir’

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
‘Kanal İstanbul milli güvenlik meselesidir’

AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarına dün Küçükçekmece’de devam etti.

AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret eden, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Yıldırım, Türkiye’nin küresel bir güç olma yolundaki en büyük adımlarından biri olarak tanımladığı Kanal İstanbul’un, Küçükçekmece’yi dünya sahnesine çıkaracağını söyledi.

“Kanal İstanbul, Türkiye’nin milli güvenlik meselesidir” diyen Yıldırım şöyle konuştu: “Küçükçekmece de aynı zamanda Kanal İstanbul’un yapılacağı ilçemiz. Kanal İstanbul, İstanbul’un can ve mal güvenliğini teminat altına alacak bir projedir. Düşünün boğaza bir şey oldu. Ne yapacağız? Var mı seçeneğiniz? Montrö anlaşması var. Montrö anlaşmasında, öyle her şey elinizin altında değil. Yani şartlar değiştiğinde var mı bir seçeneğiniz? İşte Kanal İstanbul o. Her yıl boğazdan 140 milyon ton petrol geçiyor. Bunun İstanbul için ne anlama geldiğini anlatmama gerek yok... Benim bakanlığım döneminde çalışmalara başlandı. Proje planlandığı gibi gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok.”

FARKLILIKLARIMIZ ZENGİNLİK

Yıldırım, Küçükçekmece programının sonunda Garip Dede Türbesi ve Cemevi’ni ziyaret etti. Türbede dua eden Yıldırım, Cemevi’nde toplanan kalabalığa seslenerek şunları söyledi: “ Bizim değerlerimiz hep aynı, çatışacak, ayrışacak çok şeyimiz yok. Farklılıklarımız bizim hep zenginliğimiz olmuştur. Mevlana, Hacıbektaşi Veli ve Yunus Emre. Allah dostu bu insanlarla ilgili kimsenin bir problemi var mı ? Alevilerin de problemi yok, Sünnilerin de problemi yok. Bizim aramıza nifak tohumları sokmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. İstiklal mücadelesinde beraber olduk. Bağımsızlığımızı beraber kazandık.” 

 

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erdoğan altını böyle çizdi: İşi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz

Bayraktar İHA Ukrayna'da test uçuşlarına başlayacak

Sinem Sülün, eski kaynana ve kayınpederini yakalattı

Mustafa Sarıgül, CHP'nin oylarını böldü mü?