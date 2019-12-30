Kanal İstanbul kavgası toplu taşımada

Hükümet ile muhalefet arasında alevlenen Kanal İstanbul tartışması, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği İstanbul’da farklı bir boyuta taşındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen mekânlar ile tüm toplu taşıma araçlarındaki bilgi ekranlarına “Kanal İstanbul demek, deprem riskini tetiklemek demek”, “Kanal İstanbul demek, 1.2 milyonluk yeni nüfus demek”, “Kanal İstanbul demek, trafikte iki kat perişan olmak demek” sloganlarının yazılı olduğu spotlar yansıtılmaya başlandı.

PROJELER TARTIŞILMALI

Metrobüs yolcularından Gürsel Şahin ekranda yazılanları okuyarak, “Yaşadığımız şehirle ilgili bir proje var ise bu tartışılmalıdır. İyi yanları da kötü yanları da olabilir. Ben Kanal İstanbul’un yapılması taraftarıyım ” dedi.

Tugay Esen de “Ben yapılması taraftarıyım. İnsanlara iş olanağı doğacak” yorumunu yaptı. İsmini vermek istemeyen bir metrobüs kullanıcısı ise “Kanal İstanbul’u yapmak İstanbul’u bitirmek demek. Ekrem İmamoğlu doğru yolda. Ona çok güveniyorum” diye konuştu.

Metrobüs hattında yayınlanan reklamlar sosyal medyada da gündem oldu. Kanal İstanbul projesinin metrobüslerde yayınlanmasına tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısı “Metrobüs ekranında provokasyon yapmak. O bir toplu ulaşım aracıdır. Hani hep kucakladığını söylediğin 16 milyonun birbirine girmesini mi istiyorsun acaba? Sen kimin belediye başkanısın. Kanal İstanbul mutlaka yapılacak” diye yazdı. Projenin yapılmasına karşı çıkan sosyal medya kullanıcısı ise yaptığı paylaşımda “Depreme, susuzluğa davetiye bu proje. Arnavutköy’de araziler kentleşecek bu kanal yapılırsa. Bütün ağaçlar kesilip betonlaşacak. Yapmayın! O parayı eğitime, teknolojiye yatırın daha faydalı olacaktır. Herkesin hakkı var o parada” görüşünü dile getirdi.