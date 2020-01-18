Kanal İstanbul bizim konumuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını Üsküdar Hz. Ali Camisi’nde kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun verdiği mektup soruldu. Erdoğan, “Mektubun içeriğinde sizin anlattıklarınızdan daha farklı şeyler var. Bunları benim açıklamama gerek yok. Niye? Çünkü eğer kişiye özel bir mektupsa, üzerinde özellikle kapalı olan kısımda çizikler varsa bu, şahsa aittir. Benim bunu açıklamam doğru olmaz. Kendisi böyle bir şeyi açıklamış olursa daha isabetli olur” dedi.

Kanal İstanbul’un İmamoğlu’nun konusu olmadığını söyleyen Erdoğan, “Kanal İstanbul konusu bizim konumuz. Ve benim ta belediye başkanlığımdan bu yana adımını attığım bir konu. Başbakanlığım döneminde de süratlendirdiğim bir süreçtir” diye konuştu.

BENİM DERDİM DEĞİL

Katar Emiri’nin annesi Şeyha Moza ile ilgili iddiaları da yalanlayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Hanımefendinin burada böyle bir yeri söz konusu değil. Yok, yalan. Ama bakın şimdi son günlerde bir şey ortaya çıktı. ‘CHP’liler buralarda yer kapatıyor’ falan diye. Bu da benim derdim değil. Niye? Parası olan gider, nereden ne alacaksa, satıcısı bellidir alıcısı bellidir, alırsa alınır. Çok da beni ilgilendirmiyor. Bugün dünyada İspanya’da Miami’de şurada burada gidip yer alanlar var. Kimse niye buradan böyle bir yer aldın diyor mu? Bizde de ülkemizde yasal düzenlemeler yaptık. Bu yasal düzenlemeler neticesinde yabancılara da bir bu arazilerimizin satışlarını açtık. Yerli olanlar da zaten alabiliyor. Ama Kanal İstanbul güzergahında böyle satışların yapılmasına yönelik bir imkânı da tanımış değiliz.

DÜNYAYA SİNYAL VERİYORUZ

Bizim derdimiz, şu anda Kanal İstanbul’la dünyaya biz bir sinyal veriyoruz. Bir mesaj veriyoruz. Nasıl bir Süveyş varsa, nasıl bir Panama varsa, buna benzer doğal kanallar olduğu gibi, sanal kanallar varsa, biz de şimdi sürekli olarak İstanbul’umuzu tehdit eden, boğazımızı tehdit eden bu geçişe karşı, bir kanal yapıyoruz.”

ADİL ÖKSÜZ MESAJI

Erdoğan, FETÖ’nün firari ‘TSK imamı’ Adil Öksüz’ün ByLock yazışmalarının ortaya çıktığını hatırlatan bir gazeteciye de “Bu konuyla ilgili olarak tabii şu anda eğer yakalanma noktasına geldiyse, zaten gözünün yaşına bakmayız. Yakalandığı anda da Fizan’da olsa alır gelir, gereğini yaparız” yanıtını verdi.

Erdoğan’ın torunu Ahmet Akif Albayrak üzerinde okul üniformasıyla Hz. Ali Camisi’ne gelerek karnesini gösterdi. Erdoğan, yarıyıl tatiline giren öğrencileri kutladı, birlikte fotoğraf çektirdi.

İDLİB GELİŞMELERİ SIKINTI VERİCİ



SURİYE İdlib’deki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, şöyle konuştu: “Ne yazık ki, rejimin ateşkesle alakalı attığımız adıma uymadığının çok açık bir ispatı. Berlin’de bu konuları Sayın Putin ile etraflıca, ele almayı düşünüyorum. Aksi takdirde İdlib’deki gelişmeler ne yazık ki sıkıntı verici. Sadece İdlib deyip de geçemeyiz. Kuzeybatıdan kuzeydoğuya doğru o koridorda ciddi sıkıntılar var. Malum 3 şehidimiz oldu. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Tabii bunu karşılıksız bırakamayız.”