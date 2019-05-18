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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ
18.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kanaat önderleri ikna için devrede

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Kanaat önderleri ikna için devrede

Eskiden sandığa giden muhafazakâr Kürt seçmenin çoğunluğunun 31 Mart’ta sandığa gitmediğini tespit eden AK Parti, yeni bir çalışma yapacak.

Parti yönetimi, gelecek haftadan itibaren İstanbul’da kurulan Seçim Koordinasyon Merkezi’nde kanaat önderleriyle bir araya gelerek yeni bir yol haritası belirleyecek.

Kanaat önderleri arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin önde gelen aşiret liderleri yer alıyor. İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin tanınan aileleri ve Türkiye’nin önde gelen işinsanları da kanaat önderleri arasında bulunuyor. Kanaat önderlerinden yeni söylem ve politika oluşturmada yardım istenecek. Seçim çalışmalarına kanaat önderlerinin de katılması istenecek. Muhafazakâr Kürt seçmenin yoğun olduğu bölgelerde mahalle mahalle gezilecek.

AMAÇ SANDIĞA GÖTÜRMEK

Parti yetkilileri Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “İstanbul’da bugün 3 ile 5 milyon arasında Kürt seçmenimizin yaşadığını biliyoruz. Yarısı AK Parti’ye oy veriyor. Bir kısmı da sandığa gitmiyor. Amacımız muhafazakâr Kürt seçmeni sandığa götürmek. HDP’nin yönlendirmesiyle CHP’ye giden oylara da talibiz” dedi.
Binali Yıldırım’ın da kanaat önderleriyle bir araya gelerek İstanbul seçim çalışmalarında destek istemesi planlanıyor.

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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