Kanaat önderleri ikna için devrede
Eskiden sandığa giden muhafazakâr Kürt seçmenin çoğunluğunun 31 Mart’ta sandığa gitmediğini tespit eden AK Parti, yeni bir çalışma yapacak.
Parti yönetimi, gelecek haftadan itibaren İstanbul’da kurulan Seçim Koordinasyon Merkezi’nde kanaat önderleriyle bir araya gelerek yeni bir yol haritası belirleyecek.
Kanaat önderleri arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin önde gelen aşiret liderleri yer alıyor. İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin tanınan aileleri ve Türkiye’nin önde gelen işinsanları da kanaat önderleri arasında bulunuyor. Kanaat önderlerinden yeni söylem ve politika oluşturmada yardım istenecek. Seçim çalışmalarına kanaat önderlerinin de katılması istenecek. Muhafazakâr Kürt seçmenin yoğun olduğu bölgelerde mahalle mahalle gezilecek.
AMAÇ SANDIĞA GÖTÜRMEK
Parti yetkilileri Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “İstanbul’da bugün 3 ile 5 milyon arasında Kürt seçmenimizin yaşadığını biliyoruz. Yarısı AK Parti’ye oy veriyor. Bir kısmı da sandığa gitmiyor. Amacımız muhafazakâr Kürt seçmeni sandığa götürmek. HDP’nin yönlendirmesiyle CHP’ye giden oylara da talibiz” dedi.
Binali Yıldırım’ın da kanaat önderleriyle bir araya gelerek İstanbul seçim çalışmalarında destek istemesi planlanıyor.
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