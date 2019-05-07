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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.05.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Kan yutmak orucu bozar mı? Diş kanaması orucu etkiler mi?

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Kan yutmak orucu bozar mı? Diş kanaması orucu etkiler mi?

Diş eti problemleri dolayısıyla ağızda oluşan istemsiz kan birikimi, Ramazan ayında gündemde yer almaya başladı. Kan yutmak orucu bozar mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, diş kanaması dolayısıyla ortaya çıkan bu durumun ibadetlerini etkileyip etkilemeyeceğini sorgulamaya başladı. Peki, kan yutmak orucu bozar mı? İşte, diş kanamasının orucu etkileyip etkilemediği hakkında bazı bilgiler

Son günlerde birçok vatandaşın gündeminde yer alan kan yutmak orucu bozar mı sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. Peki, bu çerçevede diş eti hastalıkları dolayısıyla kan yutmak orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Diyanet'ten alınan bilgilere göre diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).

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