Kan yutmak orucu bozar mı? Diş kanaması orucu etkiler mi?
Diş eti problemleri dolayısıyla ağızda oluşan istemsiz kan birikimi, Ramazan ayında gündemde yer almaya başladı. Kan yutmak orucu bozar mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, diş kanaması dolayısıyla ortaya çıkan bu durumun ibadetlerini etkileyip etkilemeyeceğini sorgulamaya başladı. Peki, kan yutmak orucu bozar mı? İşte, diş kanamasının orucu etkileyip etkilemediği hakkında bazı bilgiler
Son günlerde birçok vatandaşın gündeminde yer alan kan yutmak orucu bozar mı sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. Peki, bu çerçevede diş eti hastalıkları dolayısıyla kan yutmak orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Diyanet'ten alınan bilgilere göre diş kanaması orucu bozmaz. Ancak çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla olursa yutulması hâlinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. Daha az miktarda olan kan ise dikkate alınmaz (Haddâd, el-Cevhera, I, 173).
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