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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
03.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kan parası cinayeti! Baba: Ödememi beklemediler

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Kan parası cinayeti! Baba: Ödememi beklemediler

Batman’da otogarda yaşanan ve görüntüleri infial yaratan cinayete dair yeni detaylar ortaya çıktı. Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre 21 yaşındaki Suat Yüksekbağ, ‘kan parası’ ödeyemediği için öldürüldü. Baba Nuri Yüksekbağ “100 bin lira kan parası istediler. Gücüm yoktu ödemeye, oğlumu kurtarmak için Kütahya’da çalışıyordum. Beklemediler, öldürdüler” dedi.

Batman’da geçtiğimiz hafta işlenen ‘kan davası’ cinayetinin arka planından acı bir detay daha çıktı. Öldürülen Suat Yüksekbağ’ın babası Nuri Yüksekbağ’ın anlatıklarına göre oğlu kendisinden istenen ‘kan parası’ ödenemediği için öldürüldü.

Kan parası cinayeti Baba: Ödememi beklemediler

Suat Yüksekbağ

Yüksekbağ şunları anlattı:

"BUNLAR İNSAN DEĞİL"

“Geçen yıl büyük oğlumun karıştığı olaydan dolayı benden 100 bin lira istediler. Oğlumun o olayı yapıp yapmadığı da belli değil. 5-6 kişi var olay yerinde. Geçen sene olay olduğunda orada oğlumun dayısı D.Y. de vardı. D.Y. 9 yaşında. Olaydan onu ve ailesini de sorumlu tutarak 50 bin lira kan parası da onlardan istemişler. Kayınpederim 50 bin lira ödedi. Onların kan davası kapandı. Ben ödeyemedim. Benim davam devam etti. ‘Bekleyin, çalışıp öderim’ dedim. ‘Evimi, arsamı satarım’ dedim. Kütahya’da mevsimlik işçi olarak çalışıyordum. Oğlumun parasını ödeyip kurtarmak için. Ama beklemediler, öldürdüler. Zaten insan değiller. Onlara insan denmez. Oğlum benim yanıma gelecekti çalışmaya. Siirt’e bilet bulamamış, Batman’a gelmiş.” Nuri Yüksekbağ, olay yerindeki yaralıya kimsenin yaklaşmasına izin vermeyen zanlılara yeterince etkili müdahale etmedikleri için açığa alınan polis memurlarıyla ilgili de “Onlardan davacı olacağım. Belki görevlerini iyi yapsalardı, oğlumun sonu böyle olmayacaktı” dedi.

Kan parası cinayeti Baba: Ödememi beklemediler

Nuri Yüksekbağ

ABİNİN DAVASI SÜRÜYOR

Kan davasının bahanesi olan geçen yılki cinayetin Batman Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyasına göre Suat Yüksekbağ’ın abisi Faruk Yüksekbağ (23) ile arkadaşları Ozan ve Nurullah Ketir, büfeden bir şeyler alırken paraları yetmeyince tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Faruk Yüksekbağ darp edildi. Bıçağını çıkararak karşı taraftakilere yöneldi. Ozan Ketir bıçaklandı ve hayatını kaybetti. Faruk Yüksekbağ hakkında “haksız tahrik altında adam öldürmek” suçundan açılan dava devam ediyor.

 

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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