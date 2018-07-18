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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.07.2018 - 14:47, Son Güncelleme:

Kan Kanseri (Lösemi) nedir?

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Kan Kanseri (Lösemi) nedir?

Lösemi ya da halk arasındaki tabiri ile kan kanseri kemik iliğinde blast ismini verdiğimiz kötü huylu kan hücrelerinin kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan bir hastalıktır. Kontrolsüz çoğalan bu kötü huylu hücreler nedeni ile normal kan hücrelerimiz çoğalamaz ve görevlerini yerine getiremez. Normal kan hücrelerimiz vücudumuzun bağışıklığının devamında enfeksiyonlara karşı korunmada kanama durumunda kanımızın durmasında ve vücudumuza oksijen taşınmasında görevlidirler.

Genellikle halsizlik ile kendini gösterir. Bunun yanında sebepsiz kanamalar, geçmeyen iyileşmeyen yaralar ve ateş ile kendini gösterir. Ayrıca bazı cilt değişmeleri de bu hastalığın habercisi olabilir. Genellikle bu hastalığa sahip insanlarda halsizlik ve ateş ilk ortaya çıkan rahatsızlıklardandır.

Bulguları: Cilt renginde solukluk, bayılma hissi veya bayılma, diş etinde kanama, vücutta bordo ya da yeşil renkli cilt lezyonları (morarma), ağız içinde kan görülmesi sık görülen bulgulardır.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:Bu hastalığın tanınmasında doktor muayenesi öncelikle yapılmalıdır. Hemogram testi yapılmalı ve bir/iki damla kan örneğinin mikroskop altında incelenmesi ile tanısı kolayca konulabilmektedir. Bunun yanında kemik iliği (kanımızın yapıldığı yer) biyopsisi de yapılmalıdır. Ancak genellikle bir/iki damla kan örneğinin mikroskop altında bakılması ile hastalık kolayca anlaşılabilmektedir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır?

Lösemi ciddi hayati tehlike oluşturan bir hastalıktır. Günümüzde özelliği olan ilaçlarla tedavisi yapılmaktadır. Kemoterapi olarak da bilinen ilaç tedavileri genellikle hastanelerde yatırılarak uygulanmaktadır. Bu dönem genellikle aylar sürmektedir. İlaç tedavisini takiben lösemi kontrol altına alınınca kemik iliği nakli olarak bilinen tedavi ile bu hastalık tedavisi tamamlanmaktadır. Kemik iliği nakli özel bir tedavi şekli olup farklı bir insanın kemik iliğinin hasta insana verilmesi ile yapılan ve lösemi tedavisinde kalıcı şifa sağlayan bir tedavi yöntemidir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Lösemi tedavisi aylar süren zorlu bir tedavidir. Tedavi sonrasında dikkat edilmesi gereken en önemli konu enfeksiyonlara karşı korunmadır. Bu amaçla maske takılması, kalabalık yerlerde bulunulmaması, kapalı, havasız yerlere gidilmemesi (kahve, dernek lokal vb), yediğimiz gıdalarda temizliğe özen gösterilmesi, hayvanlardan uzak durulması ve kişisel bakımın çok iyi yapılması gereklidir. Kemik iliği nakli olan hastaların bu hususlara çok daha fazla dikkat etmesi gereklidir. Kemik iliği nakli olan hastalara bu konuda özel eğitimler verilmektedir.

Lösemi ya da kan kanseri ciddi bir hastalık olmasına rağmen günümüzde yapılan tedavilerle hastaların yarısından fazlasının iyileştiği bir hastalıktır. Bu hastalıkta aylar süren tedavilerde çok fazla kan ihtiyacı olmaktadır. Bu nedenle hasta yakınlarının, kan bağışı konusunda hekimlere ve sağlık çalışanlarına yardımcı olmaları en büyük destekleri olacaktır.

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