'Kan Gölü'ne dönmüştü! Dedektif gibi iz sürdüler
Dedektif gibi iz süren Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Aydın İl Çayı'nın kırmızı renge dönmesine neden olan olan firmaya taahhüde uymadığı için 24 bin lira cezai işlem uyguladı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde Menderes Nehri'ni besleyen İl Çayı deresi, geçen hafta kırmızı renkte aktı. Derenin kırmızı renge bürünmesi bölge halkında tedirginliğe neden oldu. İl Çayı'na baskın düzenleyen jandarma ekipleri, Hıdırbeyli mahallesinde DSİ'ye ait sulama kanalından gelen suyun berrak fakat Hıdırbeyli mezarlığından itibaren kahverengi aktığını belirledi.
Sulama kanalını takip eden ekipler Hıdırbeyli mezarlığı yakınında 2 adet büz olduğunu ve büzlerden su akmadığını tespit etti. İl Çayı'ndaki kirlilikle ilgili tutanak tanzim eden ekipler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinden dereden numune almalarını istedi.
NÖBET BİLE TUTTULAR
Yeni Asır'dan Kazım Yörükce'nin haberine göre; İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, kısa sürede bölgeye geldi. Ancak santralin akışkanlarını bıraktığı kanaldan su salınmadığını fark eden ekipler, nöbet tutmaya başladı. Yetkilileri fark eden santral görevlileri bir gün boyunca dereye su bırakmadı.
Bunun üzerine yetkililer, su kanallarının olduğu yerde nöbet tutmaya başladı. Santralinin atık su biriktirme havuzunda inceleme yapan ekipler, havuz kenarında kırmızı rengi fark etti. Durumu tutanak altına alan ekipler, jeotermal santral firmasına taahhüde uymadığı için 24 bin lira ceza kesti.
Yapılan açıklamada "İhbarın gelmesi üzerine ekiplerimiz bölgede denetime çıktı. Valilik ile koordineli bir şekilde gece-gündüz çalışan ekiplerimiz var. Yapılan denetimlerde akışkanlık bulunamadı. Havuz bölgesine gidildiğinde deşarj olmadığı için tespit yapılamadı. Akşam yapılan denetimlerde ekiplerimiz derede kırmızı akışkanı görmeleri üzerine tutanak tuttular. Taahhüte uymadığı için 24 bin lira ceza kesildi" denildi.
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