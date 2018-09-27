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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.09.2018 - 08:23, Son Güncelleme:

'Kan Gölü'ne dönmüştü! Dedektif gibi iz sürdüler

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'Kan Gölü'ne dönmüştü! Dedektif gibi iz sürdüler

Dedektif gibi iz süren Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Aydın İl Çayı'nın kırmızı renge dönmesine neden olan olan firmaya taahhüde uymadığı için 24 bin lira cezai işlem uyguladı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Menderes Nehri'ni besleyen İl Çayı deresi, geçen hafta kırmızı renkte aktı. Derenin kırmızı renge bürünmesi bölge halkında tedirginliğe neden oldu. İl Çayı'na baskın düzenleyen jandarma ekipleri, Hıdırbeyli mahallesinde DSİ'ye ait sulama kanalından gelen suyun berrak fakat Hıdırbeyli mezarlığından itibaren kahverengi aktığını belirledi.

Sulama kanalını takip eden ekipler Hıdırbeyli mezarlığı yakınında 2 adet büz olduğunu ve büzlerden su akmadığını tespit etti. İl Çayı'ndaki kirlilikle ilgili tutanak tanzim eden ekipler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinden dereden numune almalarını istedi.

NÖBET BİLE TUTTULAR

Yeni Asır'dan Kazım Yörükce'nin haberine göre; İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, kısa sürede bölgeye geldi. Ancak santralin akışkanlarını bıraktığı kanaldan su salınmadığını fark eden ekipler, nöbet tutmaya başladı. Yetkilileri fark eden santral görevlileri bir gün boyunca dereye su bırakmadı.

Bunun üzerine yetkililer, su kanallarının olduğu yerde nöbet tutmaya başladı. Santralinin atık su biriktirme havuzunda inceleme yapan ekipler, havuz kenarında kırmızı rengi fark etti. Durumu tutanak altına alan ekipler, jeotermal santral firmasına taahhüde uymadığı için 24 bin lira ceza kesti.

Yapılan açıklamada "İhbarın gelmesi üzerine ekiplerimiz bölgede denetime çıktı. Valilik ile koordineli bir şekilde gece-gündüz çalışan ekiplerimiz var. Yapılan denetimlerde akışkanlık bulunamadı. Havuz bölgesine gidildiğinde deşarj olmadığı için tespit yapılamadı. Akşam yapılan denetimlerde ekiplerimiz derede kırmızı akışkanı görmeleri üzerine tutanak tuttular. Taahhüte uymadığı için 24 bin lira ceza kesildi" denildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (26.09.2018-2)
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