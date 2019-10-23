Kan donduran sözler: ‘Yastıkla boğarak öldürdüm’
İstanbul’da, 80 yaşındaki Fatima Karagözgil’i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan torununun eşi Mustafa Köşgeroğlu, Emniyetteki ifadesinde, “Borç para istedim, vermedi. Beni tersleyince yastıkla boğarak öldürdüm” dedi.
Fatima Karagözgil, Kastamonu’da yaşıyordu. Büyük kızının kanser tedavisi için İstanbul’a geldi. Kızı hastanede tedavi görürken, kendisi de Maltepe’deki evinde kalıyordu. Hastanede büyük kızının yanında refakatçi olan torunu H.K, evde kalan babaannesinin ilaçlarını alıp almadığını merak ederek telefonla aradı. Ancak Fatime Karagözgil telefonu açmadı. Bunun üzerine site güvenliğini aradı. Site güvenliği pencereden içeri girdi. Fatima Karagözgil’i yatağında hareketsiz bir şekilde buldu.
Hemen polise haber verildi. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı. Polis yaptığı olay yeri incelemesinde, yaşlı kadının kollarındaki bilezikler ve yüzüğünün olmadığını yakınlarından öğrendi. Yanında taşıdığı cüzdanındaki bütün paralar da alınmıştı.
“SORUNLARIMIZI ÇÖZECEĞİZ MESAJI ATMIŞ”
Sorguya alınan aile üyelerinden H.K’nın pastanede çalışan eşi Mustafa Köşgeroğlu, çelişkili ifade verince sorgu derinleştirildi.
Bir yandan sorgu sürerken teknik çalışma da yürütüldü. Olay saatinden sonra Mustafa Köşgeroğlu’nun eşi H.K’nın hesabına 5 bin TL yatırıldığı belirlendi. Mustafa Köşgeroğlu’nun olaydan önce eşi H.K’ya”Cuma günü sorunlarımızı çözeceğiz, merak etme” mesajı attığı da tespit edildi.
Mustafa Köşgeroğlu, ilk ifadesinde, “Merdivenden düştü, yatağa yatırdığımda öldüğünü anladım” dedi. Eşine havale edilen 5 bin TL için de, “Eski patronumdan alacağım vardı. O gönderdi. Yanımdaki para da bahis oynadım oradan kazandım. Ben öldürmedim” dedi. Polis, Mustafa Köşgeroğlu’nun çelişkili ifadeler vermesi üzerine, bölgedeki kuyumcularda araştırmayı sürdürdü. Bir kuyumcuya fotoğrafı gösterildi. Kuyumcu öğle saatlerinde Mustafa Köşgeroğlu’nun geldiğini ve bilezikler ve yüzüğü bozdurduğunu söyledi. Polisin bu bilgilere ulaşmasının ardından daha fazla direnemeyen Mustafa Köşgeroğlu cinayeti itiraf etti.
CÜZDANI PARA DOLUYDU
Yapılan sorgu ve araştırmadanelde edilen bilgilere göre, Mustafa Köşgeroğlu maddi sıkıntı içindeydi. Fatima Karagözgil’in halasıyla sohbetine tanıklık etti. Bu sohbette Fatima Karagözgil, cüzdanından 400 TL kaybolduğunu söylüyordu. Bunu söylerken de içinde para olan cüzdanını çıkardı. Mustafa Köşgeroğlu burada cüzdandaki paraları gördü ve borç para alabileceğini düşündü. Dün sabah saatlerinde Fatima Karagözgil ile evde konuşmaya başlayarak, “Çok borcum var bana 5-10 bin TL borç ver.” demesi üzerine, Fatima Karagözgil, “Zaten benim dairemde oturuyorsun, bir de para mı istiyorsun. 2 yıldır kira bile vermiyorsun.” diyerek torununun eşini tersledi.
Bu konuşmadan sonra, Mustafa Köşgeroğlu’nun ifadesindeki iddiasına göre, “Merdivenden inerken düştü. Bende kucaklayarak yatağına yatırdım. Daha sonra yüzüne yastık bastırıp öldürdüm“ dedi.
Mustafa Köşgeroğlu, ifadesinin devamında, “Bileziklerini ve yüzüğünü aldım. Cüzdanından da 8 bin 400 TL aldım. Daha sonra kuyumcuya giderek bilezik ve yüzüğü 27 bin TL civarında bozdurdum” dedi. Parayı havale eden pastane sahibi de, “Bana gelerek parayı eşine havale etmemi istedi. Soran olursa da eskiye dayalı alacağı olduğunu bu nedenle parayı havale ettiğimi söylememi istedi.” dedi. Mustafa Köşgeroğlu, Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı.
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