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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.09.2019 - 19:27, Son Güncelleme:

Kan donduran sözler: Kendim yaptım ya da yapmadım diyemem

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Kan donduran sözler: Kendim yaptım ya da yapmadım diyemem

Sancaktepe'de anmesi Neslihan Torunoğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Cihan Torunoğlu ile Ferdi Şenel, “Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandılar. 

Sancaktepe'de Neslihan Torunoğlu'nun evde ölü bulunması üzerine gözaltına alınan oğlu Cihan Torunoğlu ve Ferdi Şenel, emniyet işlemlerini ardından adliyeye sevk edildiler.  Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

Annesini öldürüp iki gün cesediyle yaşamış
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'KENDİM YAPTIM YA DA YAPMADIM DİYEMEM'

Mahkemedeki sorgusunda olay günü arkadaşı Ferdi Şenel'in uyuşturucu ile evlerine geldiğini söyleyen Cihan Torunoğlu, arkadaşı ile birlikte evde uyuşturucu kullandıklarını öne sürdü. Uyuşturucu kullandığı için vücut dengesinin bozulduğunu, bayıldığını söyleyen Cihan Torunoğlu, kendisine geldiğinde arkadaşının evi terk ettiğini gördüğünü söyledi. Bu sırada vücut dengesinin tekrar bozulduğunu öne süren  Cihan Torunoğlu, “Kendime geldiğimde odamdan çıkıp eve baktım. Kapıyı açtığımda annemin yerde yattığını gördüm. Ben odaya gittiğimde annem ölmüştü. Kimin öldürdüğünü bilmiyorum. Kendim yaptım ya da yapmadım diyemem. Uyuşturucu etkisinde olduğum için kesin konuşamıyorum. Çok üzgünüm. Ben annemi çok seviyordum. Benim evime Ferdi'den başka kimse giremez" diye konuştu.

Kan donduran sözler: Kendim yaptım ya da yapmadım diyemem

İKİ ZANLI DA TUTUKLANDI

Olay günü kendisini Cihan Torunoğlu'nun çağırdığını söyleyen Ferdi Şenel uyuşturucu kullandıklarını söyledi. Buradan çıkıp başka arkadaşlarının evine gittiklerini kaydeden Ferdi Şenel, “Sabaha kadar burada oturduk" dedi. Ardından Cihan Torunoğlu ile birlikte yeniden uyuşturucu aldıklarını ileri süren Şenel, “Annesinin öldüğünü bilmiyorum. Olay anını hatırlamıyorum. Evden birlikte ayrıldık. Suçu ben işlemedim. Suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu. Mahkeme, iki sanığın ifadelerinin birbirini tutmadığını, suçun vasfının ağırlığını dikkate alarak her iki sanığı da, “Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. 

Kan donduran sözler: Kendim yaptım ya da yapmadım diyemem

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