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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.06.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Kan donduran sözler: ‘Asıl şöleni kaçırdın…’

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Kan donduran sözler: ‘Asıl şöleni kaçırdın…’

İzmir’de aynı binada bir alt katta oturan ağabeyi Harun Güler’i (39) üst kattaki balkondan ateş ettiği av tüfeği ile öldüren ve uzun yıllardır psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen Turan Güler’in (37), bir hafta sonra nişanlanacak olan yeğenine, nişan töreninde katliam yapacağını kastederek “Asıl şöleni kaçırdın” dediği ifade edildi.

İzmir’in Buca ilçesinde dün akşam saatlerinde aynı binada bir alt katta oturan ağabeyi Harun Güler’i (39) öldüren Turan Güler’in (37) uzun yıllardır psikolojik rahatsızlık yaşadığı öğrenildi. Ağabeyi ile aralarında herhangi bir tartışma yaşanmadığı ifade edilen Turan Güler, iddialara göre, psikolojik hastalığının da etkisiyle bir anda sinir krizine girdi. Alt katta balkonda oturan ağabeyi Harun Güler’i gören Turan Güler, evinde bulunan av tüfeğini alarak balkona koştu ve ağabeyine peş peşe ateş etti. Olayın ardından evinin kapısını kilitleyen Turan Güler, uzun uğraşlar sonucu cinayeti işlediği silahla birlikte polise teslim oldu.

“ASIL ŞÖLENİ KAÇIRDIN”

Olayın ardından polis ekiplerine teslim olan Turan Güler, Cinayet Şube Müdürlüğüne götürülürken diğer kardeşinin bir hafta sonra nişanlanacak olan oğlu ile karşılaştı. Nişan töreninde katliam yapacağını kasteden Turan Güler’in, yeğenine “Asıl şöleni kaçırdın” dediği ifade edildi.

Olayda yaşamını yitiren Harun Güler’in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından defnedilecek.

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