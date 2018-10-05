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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hümeyra PARDELİ/DHA
05.10.2018 - 10:42, Son Güncelleme:

Kan donduran sapıklık! Erzurum'da 5 erkek çocuğu böyle kandırmış...

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Kan donduran sapıklık! Erzurum'da 5 erkek çocuğu böyle kandırmış...

Erzurum'un İspir ilçesinde, sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu yaşları 11 ile 17 arasında değişen 5 erkek çocuğa, yiyecek ve para ile kandırarak götürdüğü ıssız yerlerde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Oktay Ş.'nin (53) 76 yıla kadar hapsi istendi.

İspir'de yaşayan M.B., 2 Şubat 2018'de İspir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, oğlu Y.B.'nin (11) tanımadığı bir erkek ile telefonla görüşüp, sosyal medya üzerinden yazıştığını, bu durumu oğlunun kendisinden sakladığını belirterek, bu kişiden şikayetçi oldu. Babanın şikâyeti üzerine Y.B. ile konuşan polisler, telefon ve sosyal medya üzerinden görüştüğü kişinin Oktay Ş. olduğunu belirledi. Uzun süredir görüştüğü Oktay Ş. ile R.K. (17), ağabeyi Y.B. (14) , F.T. (11) ve M.A.Ç.'nın (11) de konuştuğunu belirtti.

Tek tek ifadelerine başvurulan çocuklar, Oktay Ş.'nin istismarını anlattı. Çocuklardan F.T., Oktay Ş.'nin kendisini Dap olarak bilinen bölgeye götürdüğünü ve cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Oktay Ş. ile tanıştıktan sonra yiyecek alıp önce İspir Kalesi'ne ardından da Dap bölgesine gittiklerini belirten R.K. ise "Burada bana istismarda bulundu" dedi.

5 erkek çocuğun anlattıkları ve ailelerinin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Oktay Ş., 9 Şubat 2018'de tutuklanarak cezaevine kondu. Oktay Ş. hakkında Savcı Mustafa Kemal Gül tarafından hazırlanan iddianame, Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Oktay Ş. iddianamede yer alan ifadesinde suçlamaları kabul etti.

Savcı Mustafa Kemal Gül, Oktay Ş.'nin R.K.'ya yönelik eyleminden 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıla kadar, diğer 4 çocuk için ise 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 32 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Savcı Gül, "Mağdurların ifadeleri ve şüphelinin itirafları birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin mağdur çocukları cinsel istismar maksadıyla tenha yerlere götürdüğü veya bu yolda teklif yaptığı, tenha yerlerde istismar fiillerinde bulunduğu, çocukları ikna edebilmek için onlara yiyecek aldığı ve para verdiği sonuç ve kanaatine varılmıştır" dedi.

Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Oktay Ş.'nin yargılanmasına başlandı. Çocukların rahat şekilde ifadele verebilmeleri için yargılama kapalı yapıldı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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