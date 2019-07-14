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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nedim KOVAN/FATSA (Ordu), (DHA)
14.07.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Kan donduran plan ortaya çıktı! Kardeşini böyle öldürmüş

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Kan donduran plan ortaya çıktı! Kardeşini böyle öldürmüş

ORDU'nun Fatsa ilçesinde camide işlenen cinayette, katil zanlığı Ali Dinç'in (82), imam izinli olduğu için namazı kendisinin kıldırdığı, öldürdüğü kardeşi Hasan Dinç'in (80) de arkasında saf tuttuğu ortaya çıktı.

Kulak Mahallesi Merkez Camii'nde dün akşam namazında Ali Dinç, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu kardeşi Hasan Dinç'i namaz kılarken tabancayla vurdu. Hasan Dinç kanlar içinde yere yığılırken, Ali Dinç ise kaçtı.

Cemaatin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Dinç, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, yapılan çalışmayla Ali Dinç'i fındık bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

ARKASINDA SAF TUTMUŞ

Jandarmadaki sorgusu süren Ali Dinç'in, imamın izinli olmasıyla dün akşam namazını kendisinin kıldırdığı, kardeşinin arkasında saf tuttuğu ortaya çıktı. Farzın ardından sünneti kılan Ali Dinç'in silahını çekip, namaz kılmayı sürdüren kardeşini sırtından vurduğu belirlendi. 

Hasan Dinç’in sağlık sorunları nedeniyle İzmir’de oğlunun yanında kaldığı, geçen ay Ordu’ya geldiği, arazi anlaşmazlığı nedeniyle de ağabeyi Ali Dinç ile kavgalı olduğu bildirildi.

Ali Dinç'in jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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