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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selda Hatun TAN/DHA
19.03.2019 - 16:07, Son Güncelleme:

Kan donduran olayda şoke eden ifade: Yardımcı olduk…

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur'u gasp amacıyla 30 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Gürsel K.'nın olay anında beraberinde bulunan Burak G. yakalandı. 

İfadesinde tekerlekli sandalyesi ile evinin bulunduğu apartmanın önüne gelen Muktedir Çapur'a yukarı çıkması için yardımcı olduğunu ve cinayeti görmediğini iddia eden Burak G., adliyeye sevk edildi.

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Muktedir Çapur, önceki gece  evinin kapısında, gezmekten dönen yakınları tarafından bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Yapılan incelemede vücudunda 30 bıçak darbesi tespit edilen ve boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen Çapur'un katil zanlısı olarak Gürsel K. gözaltına alındı. Çapur'un 160 lirası ile sigaralarını gasbettiği ortaya çıkan Gürsel K. tutuklanarak cezaevine konuldu.

CİNAYETİ GÖRMEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, yürüttükleri soruşturma kapsamında olay anında Gürsel K.'nin yanında olduğu tespit edilen Burak G.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Burak G. polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, Muktedir Çapur ile yolda karşılaştıklarını, Çapur'a evine çıkmasında yardımcı olduklarını anlattı. "Yolda karşılaştık. Yardım etmek için evine çıkardık. Ben sadece eve çıkmasına yardım ettim. Cinayeti görmedim" diyen Burak G. adliyeye sevk edildi.

 

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