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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.06.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Kan donduran olay... Yanlışlıkla başka çocuğu vurdu

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Kan donduran olay... Yanlışlıkla başka çocuğu vurdu

Gaziantep'te bir şahıs, husumet yaşadığı bir ailenin çocuğunu vurmak isterken başka bir çocuğa ateş etti. Vurulan çocuk ölümden dönerken, olayı gerçekleştiren şahıs ise kayıplara karıştı.

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  • Bacağından vurulan çocuk ölümden döndü
  • Bacağından vurulan çocuk ölümden döndü
  • Bacağından vurulan çocuk ölümden döndü
  • Bacağından vurulan çocuk ölümden döndü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 14 Haziran Cuma akşamı Gaziantep'in Kayaönü Mahallesi 31 No'lu Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre mahalledeki bir sokağa gelen eli silahlı bir zanlı, husumetli olduğu ailenin çocuğunu vurmak isterken arkadaşlarıyla oyun oynayan 10 yaşındaki Ali Daşkın'a ateş etti.

Ayağından vurulan talihsiz çocuk ölümden dönerken, olayın failleri ise kayıplara karıştı.

Olayın hemen ardından Şehitkamil Devlet Hastanesinde ameliyata alınan ve burada yapılan erken müdahale ile hayati tehlikeyi atlatan Ali Daşkın'ın ailesi büyük bir korku ve üzüntü yaşarken, çocuklarını vurup kaçan şahsın bir an önce bulunmasını istiyor.

Öte yandan olayın ardından büyük acı çeken ve tedavisi devam eden talihsiz çocuğun bir süre yürümede problem yaşayacağı ve fizik tedavi uygulanacağı belirtildi. 

"OYUN OYNARKEN VURULDUĞUMU FARK ETTİM"

Olaydan sonra hastanede tedavisi devam eden ve oyun oynarken vurulduğunu söyleyen 10 yaşındaki Ali Daşkın, "O gece dışarıda arkadaşlarımla oyun oynuyordum. Sonra birden bir silah sesi duydum.

Ayağımda bir ağrı hissettim ve yere oturdum. Ayağımda yuvarlak bir delik olduğunu ve çok fazla kanadığını fark ettim. Ardından da anne ve dayı diye bağırdım. Sonrasını ise hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanede olduğumu fark ettim" dedi. 

"BİZİM OLAYLA BİR İLGİMİZ YOK"

Talihsiz çocuğun babası Mehmet Daşkın hayatlarının şokunu yaşadıklarını dile getirerek, "Ortada husumetli iki aile, hedef alınan çocuklar var ve bizim olayla bir ilgimiz yok. Bizim çocuğumuz sokakta oyun oynarken yaşanan bir olay.

Yani biz artık çocuklarımızı sokaklara da mı çıkartmayalım. Yani neden çocuklar hedef alınıyor. Birileri kendi egolarını tatmin etmek için hedefin çocuklar olmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARI KARIŞTIRINCA BENİM ÇOCUĞUMU VURUYORLAR"

Olay sonrası zor günler geçirdiklerini söyleyen acılı baba, "Benim canım yandı başka kimsenin canı yanmasın. Karşıdaki caniler çocukları karıştırınca husumetli oldukları ailenin çocuğu diye benim çocuğumu vuruyor. Ben olayın faillerinin yakalanmasını istiyorum.

Benim canın yandı başka kimsenin canı yanmasın. Yani burada husumetli bir aile diğer ailenin çocuğu diye benim çocuğumu bilerek ve isteyerek vuruyor. Olay farklı noktalara da gelebilirdi, çocuğumuzu kaybedebilirdik" ifadelerine yer verdi. 

"BİR SÜRE YÜRÜMEDE SIKINTI YAŞAYACAK"

Çocuklarının tedavisinin devam ettiğini ve ama bir süre yürümede sıkıntı yaşayacağını söyleyen Baba Daşkın, "Çocuğumuzun durumu şuan iyi. Olayın hemen ardından ameliyat edildi. Doktorlar hayati tehlikesinin olmadığını söyledi ama yürüme sürecinin belli süre tedavi ile olabileceğini söylediler. Tedavisi devam ediyor. Çok şükür Rabbim onu bize bağışladı" şeklinde konuştu. 

"YEĞENİMİ KANLAR İÇİNDEYDİ"

Olayın şahitlerinden olan küçük çocuğun dayısı Musa Beyazoğlu yeğenini kanlar içinde bulduğunu ifade ederek, "Biz olayın olduğu sıralarda ev oturuyorduk. Bir anda bir silah sesi ve bağrışmalar duyduk. Dışarı çıktığımda yeğenim kanlar içinde yerde yatıyordu. Gelip baktığımda ise kurşun izi olduğunu anladım.

Sonrasında da çocuğu alıp hastaneye gittik hemen. Sonradan öğrendik ki yeğenimi vuran şahısların komşularımızla husumeti varmış o yüzden onların çocuğu sanarak bizim çocuğumuzu vurmuşlar. Zaten aynı günün sabahında bu aileye tehdit mesajları da atmışlar" diye konuştu. 

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