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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
09.11.2019 - 16:27, Son Güncelleme:

Kan donduran olay! Kendini böyle savundu

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Kan donduran olay! Kendini böyle savundu

KAYSERİ'de, tartıştığı eşi Gizem Vural Dik'i (27) tabancayla başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Dik (32) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mehmet Dik, eşi ile taşınacakları evle ilgili maddi sorunlar nedeniyle tartıştıklarını söyleyerek, "Beni aldattığını da düşünüyordum. Ancak, net bir bilgi sahibi değildim. Bana hakaret etti. Taşınacağımız eve kombi alabilmek için silahımı satacaktım. Gizem, silahı elimde görünce, 'Beni mi öldüreceksin?' dedi, tartıştık.'' dedi

Geçen 9 Eylül'de, Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi'nde meydana gelen olayda klima tamircisi Mehmet Dik, 4 yıllık eşi Gizem Vural Dik ile 3 yaşındaki oğulları evde olmadığı sırada, tartıştı. Mehmet Dik, eşini tabancayla başına ateş ederek öldürüp, kaçtı.

Daha sonra polisi arayıp, eşini öldürdüğünü söyleyen Mehmet Dik, gözaltına alındı.

Tutuklanan Mehmet Dik hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Dik hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede Mehmet Dik'in savunmasına da yer verildi. Mehmet Dik, eşi ile taşınacakları evle ilgili maddi sorunlar nedeniyle tartıştıklarını söyleyerek, "Paraya ihtiyacımız vardı, tartıştık.

Beni aldattığını da düşünüyordum. Ancak, net bir bilgi sahibi değildim. Bana hakaret etti. Taşınacağımız eve kombi alabilmek için silahımı satacaktım. Gizem, silahı elimde görünce, 'Beni mi öldüreceksin?' dedi, tartıştık.

 Olay, Gizem'in beni tahrik etmesiyle meydana geldi.

Öldürdükten sonra arkadaşımı arayıp, Çeçenistan Parkı'nda buluştuk. Gizem'i öldürdüğümü arkadaşıma anlattım. Gizem, beni öldürtmekle tehdit ediyordu, pişmanım" dedi. 

Mehmet Dik, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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