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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.03.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Kan donduran olay... Görenler durumu hemen jandarmaya bildirdi

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Kan donduran olay... Görenler durumu hemen jandarmaya bildirdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dövülerek öldürülen 35 yaşlarındaki bir kişinin cesedi yol kenarında bulundu.

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  • Döverek öldürüp yol kenarına bıraktılar
  • Döverek öldürüp yol kenarına bıraktılar
  • Döverek öldürüp yol kenarına bıraktılar
  • Döverek öldürüp yol kenarına bıraktılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, Yeşiltepe Zöhre Mezarlığı üst tarafında ilçeye bağlı Karakütük köyü sınırları içerisinde yolun kenarında hareketsiz şekilde yatan kişiyi görenler durumu hemen jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yerde hareketsiz haldeki kişinin öldüğünü tespit etti. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan ve kim olduğu henüz tespit edilemeyen 35 yaşlarındaki kişinin cesedinde yapılan ilk bulgulara göre dövülerek ve sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, ardından yol kenarına bırakıldığı tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, cenaze aracıyla kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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