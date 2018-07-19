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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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BALIKESİR (İHA)
19.07.2018 - 10:13, Son Güncelleme:

Kan donduran olay! Küçük kız pedagog eşliğinde anlattı...

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Kan donduran olay! Küçük kız pedagog eşliğinde anlattı...

Balıkesir'de kan donduran bir cinayet işlendi. Arif Savaş isminde komşularını evlerine davet eden iki arkadaş, 4 ve 5 yaşında çocukların gözü önünde yaşlı adamı vahşice öldürdü. 4 yaşındaki kız çocuğu Pedagog eşliğinde kan donduran olayı polislere anlattı.

Balıkesir'de evlerinin balkonunda otururken iki kişinin halı taşıdığını gören vatandaşlar hırsızlık şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine hırsızlık ihbarı ile gelen polis ekipleri boş bir arazide erkek cesediyle karşılaştı. İlk anda kimliği belli olmayan cesedin Maltepe mahallesinde yalnız yaşayan Arif Savaş (80) olduğunu tespit eden ekipler geniş soruşturma başlattı. Savaş'ın ailesi ve yakın çevresinden aldıkları bilgileri toplayan cinayet büro ekipleri öldürülen Arif Savaş'ın, 4 yaşında kızı ve 5 yaşında oğlu olduğu öğrenilen ve aynı mahallede oturan komşusu Osman Ö.'ye maddi yardımda bulunduğunu tespit ettiler. Osman Ö.'nin sabah saatlerinde evinin önünde halı yıkadığı bilgisini de alan ekipler soruşturmayı derinleştirince korkunç cinayetin ayrıntıları da ortaya çıktı.

Kan donduran cinayet hırsızlık ihbarıyla aydınlatıldı
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Osman Ö.'nün arkadaşı Şahin Ö. ile birlikte Arif Savaş'ı evlerine davet ederek 2 çocuğun gözleri önünde yaşlı adamın kafasına sopa ile vurup ardından yastıkla boğarak öldürdükleri öğrenildi. Yaşlı adamı vahşice katledip halıya sararak boş bir araziye atan katil zanlıları ardından maktulün evine girerek para ve ziynet eşyası aradı. Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in takip ettiği olayda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Arif Savaş'ı öldüren Osman Ö.'nün 4 yaşındaki kızıyla pedagog eşliğinde görüşerek cinayetin ayrıntılarını öğrendi. Korkunç cinayete şahit olan iki kardeş, Devlet korumasına alınırken mahkemeye çıkarılan Osman Ö. ve Şahin Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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