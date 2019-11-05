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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)
05.11.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

Kan donduran kıskançlık cinayeti! Yoldan geçen diğer sürücüler haber verdi

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Kan donduran kıskançlık cinayeti! Yoldan geçen diğer sürücüler haber verdi

UŞAK'ta, Y.K. (60), otomobilde birlikte gördüğü kadın arkadaşı Aysun Yeşil'i (55) bıçaklayarak öldürdü, yanındaki N.H.'yi (56) de aynı bıçakla yaralayıp kaçtı. Y.K, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

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  • Uşakta kıskançlık cinayeti
  • Uşakta kıskançlık cinayeti
  • Uşakta kıskançlık cinayeti
  • Uşakta kıskançlık cinayeti
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Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi, Esentepe Yolu, Dübek Çeşmesi mevkisinde meydana geldi. Y.K., takip ettiği kadın arkadaşı Aysun Yeşil'i, iddiaya göre, yol kenarında park halindeki 20 B 6797 plakalı otomobilde başka bir erkekle gördü.

Bunun üzerine yanlarına gitti. Yeşil ile Y.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın uzaması üzerine Y.K., sinirlenip cebinden çıkardığı bıçakla önce Yeşil'i, ardından erkek arkadaşı N.H.'yi çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayıp, kaçtı.

Kanlar içinde kalan Yeşil, olay yerinde yaşamını yitirirken, N.H., yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekipleri, yaralanan N.H.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

N.H., daha sonra Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yeşil'in cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.Yaralanan N.H.'nin ifadesinden yola çıkan polis, şüpheli Y.K.'yi kısa bir süre sonra suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı.

Y.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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