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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.08.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Kan donduran işkence... Vücuduna jiletle yazdılar

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Kan donduran işkence... Vücuduna jiletle yazdılar

Sakarya’nın Arifiye ilçesi Fatih mahallesinde bir sokak köpeğine görenlerin kanını donduran işkence yapıldı.

Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi'nde kesici aletle vücuduna "it" yazılan yaralı köpeği gören vatandaşlar, hayvanı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürdü.

Köpek, burada veteriner tarafından bakımlarının yapılmasının ardından müşahedeye alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, yaptığı açıklamada, Arifiye ilçesinde yaralı halde bulunan köpeğin bir vatandaş tarafından barınağa getirildiğini söyledi.

Yaman, gece saatlerinde barınağa getirilen köpeğe müdahale edildiğini aktararak, "Normalde sadece darp izleri olsaydı trafik kazası diyebilirdik fakat üzerinde jiletle kazınarak kelime yazılmış. Burada gece çalışan arkadaşımız ilk müdahalesini yapmış. Yaralarının tedavisi yapıldı, ağrı kesicileri verildi. Arka ayaklarında bir sıkıntı var. İnşallah tedavi süreci burada devam edecek." diye konuştu.

Kan donduran işkence... Vücuduna jiletle yazdılar



"AĞRI VE SIZILARI VAR"

Bu gibi vakalarla dönem dönem karşılaştıklarını dile getiren Yaman, şöyle devam etti:
"Yapılan bu muameleyle alakalı söylenecek kelime bulamıyorum. Allah ıslah etsin. Köpeğin buradaki bakımı devam edecek. Arka ayaklarındaki kırık durumu röntgenle tespit edilecek. Belki operatif müdahale gerektirebilir. Şu anda çok vahim bir durumu yok. Ağrıları ve sızıları var tabii, ağrı kesicileri ve vitamin destekleriyle genel durumunu destekliyoruz. Şu anda keyfi yerinde. Umarım iyileşecek, sonrasında da sahiplendireceğiz. Emin ellerde."

Yaman, köpeğin bulunma ve tedavi sürecinde hayvan dernekleriyle koordineli hareket ettiklerini sözlerine ekledi.

HAÇİKO SAHİPLENDİ

Bu arada Ömür Gedik’in başkanı olduğu HAÇİKO derneğinin Sakarya temsilcisi Osman Özbayraktar, gelen ihbar üzerine gece 03.00 sularında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi’ni açtırarak köpeğin tedaviye alınmasını sağladı.

Ömür Gedik, “Yavrucak çok büyük işkence görmüş. Sabaha kadar Evlat’ın iyi haberlerini bekledik. Çok şükür hayatta kaldı ve tedaviye alındı. Bu bayram gününde herkese vicdan ve sevgi diliyorum.” dedi.

Adı “Evlat” konulan köpek, tedavi sonrası HAÇİKO’ya teslim edilecek.

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